2016SIAF广州工业自动化展-诚邀您莅临参观

与全球知名工业机器人厂家相约三月广州琶洲展馆

作为最具代表性的工业自动化展会之一，SIAF业已成为华南市场最受期待的一场行业展会。在发扬德国母展理念的同时，秉持建立更为贴合中国尤其华南市场的行业信息平台。2016年，我们将与展商一起结合多种形式的产品展示及研讨会，为观众创造与众不同的观展体验。

来自中国、日本、德国等世界知名工业机器人企业将为您展示可用于制造、安装、检测、物流等多个生产环节的整体解决方案！带您领略工业机器人在加工技术、模块化程序设计、智能测量、建模加工一体化、工厂自动化以及精细物流等先进制造技术上的飞跃成就，届时，您将看到的机器人包括：移动机器人/点焊机器人/弧焊机器人/激光加工机器人/码垛机器人/机器人及其零部件等。

如果您是来自于包装印刷、环境废物处理、塑料橡胶及石棉处理、化工行业、能源生产、汽车生产制造、轨道交通、电器制造、电力、IC装备、军工、烟草、金融、医药、冶金及印刷出版行业，那么，SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会绝对是您最佳的采购及信息交换平台！

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SIAF广州工业自动化展助华南机器人产业亮相世界舞台

展会携手华南智能机器人创新研究院及广东省机器人研究院，为华南工业机器人厂商打造最佳展示平台。共同推动华南产业智能化提升，共筑与国际接轨的创新高地。

同期活动

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