行业巨头齐集2016年SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会

“广东省机器人展区”及“智慧工厂”专区隆重登场

同期活动及高峰论坛内容丰富，与观众共同探讨行业热点

获业界高度关注的2016年SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会，将于3月8日至10日再度于中国进出口商品交易会展馆隆重举行。2016年展会面积达到40,000平方米，覆盖共4个展馆，预订情况热烈，至今几乎所有展览面积已被预订一空。SIAF广州展涵盖传动、机械驱动系统及零部件、传感器、工业用计算机装备、工业自动化软件以及机器人技术等多个工业自动化的核心领域。

展会一直以来得到业内巨头青睐，预料为期三天的工业自动化盛会将吸引来自不同领域、超过500家参展商及43,000名专业买家到场共襄盛举。其中已确认参展的公司包括：

- 工业机器人及机器视觉区

众为兴、康茂胜、康耐视、电装、爱普生、埃斯顿、广州数控、川崎、拉法特及安川首钢等

- 工厂自动化综合区

毕孚、北尔电子、CC-Link、宜科、EtherCAT、浩亭、胡默尔、艾克欧东晟、英威腾、倍加福、菲尼克斯、威图、山洋电气、四方电气、图尔克、万可及威驷等

- 传感器及工业测量区

奥托尼克斯、巴鲁夫、堪泰电子、韩荣、易福门、凯昆、基恩士、美特斯及西克等

为回应全球对工业自动化产品的需要，展商将会向全球买家展示一系列的解决方案。今年首次亮相的企业包括：

- 堡盟集团

德国堡盟集团以专门研发及生产传感器、编码器、过程仪表以及视觉技术著名，客户包括小型但高度专业化的机器和设备制造商、大型工业企业以至跨国集团等。

- 威纶通科技有限公司

威纶通科技是人机界面(HMI)的供应商，负责研发、生产、制造及销售多种量身定制的先进人机沟通解决方案，并广泛应用于机械、纺织、电气、包装、化工等行业。

- SMC

SMC是全球领先的气动元件和电动元件供应商之一，提供多元化的产品，包括方向控制器、真空元件、压缩空气净化元件及压力控制原件等，种类超过11,000种，销售网络遍及亚洲及欧美等地共82个国家。

- 高创传动科技开发（深圳）有限公司

隶属以色列Servotronix Motion Control Ltd公司旗下的高创传动科技主要研发、生产及销售定制化的伺服驱动器和运动控制等的相关产品，以满足客户在外观、成本、系统集成及效能等的要求。

“广东省机器人展区”及“智慧工厂”专区隆重登场

于2015年5月出台的《中国制造2025》规划有效降低生产成本，并加速制造业往高精及智能化的方向发展，奠定国内工业发展的未来走向。为助企业掌握市场脉搏、洞悉行业先机，多个知名行业协会及联盟将组团参展2016年广州展会。

由广东省自动化协会牵头的“广东省机器人展区”由12家广东省重点智能装备企业组成，展出面积达600平方米。参加的企业包括华南智能机器人创新研究院、广东省机器人研究院，以及广州瑞松科技有限公司研究院、广州亚陆系统集成有限公司以及广州启帆工业机器人有限公司等，届时将会展示华南地区前沿工业机械人方案。

中国正急速从劳动密集型工业转型为智能制造工业，为提高大众及业界普遍对智能化制造的认识及其所带来的效益，主办方将首度与中国科技自动化联盟合作，推出“智慧工厂”精品主题展示。展示范围包括“智慧工厂1.0”框架模型、其相关自动化解决方案、垂直行业的智能制造部件、智能生产线、智能工厂及智能制造系统的案例等。

除此之外，“智慧工厂”区内各家企业的专家代表将会分享不同案例及宝贵经验，亮点包括自动化和智慧工厂理念、智慧工厂核心技术和标准以及垂直行业的智慧工厂实践等，观众不容错过。

同期活动及高峰论坛内容丰富，与观众共同探讨行业热点

展会的同期活动备受瞩目，今年以“ 工业4.0研讨会”为题的多场会议继续获多个海内外权威行业联盟及协会支持，并由前ZVEI工业自动化部经理Reinhard Hueppe博士、德国锡根大学Mario Pacas 教授及菲尼克斯杜品圣教授所組成的研讨会顾问委员会亲自指导。此外，还有包括一众来自巴鲁夫、康耐视、堪泰电子、爱普生、IHS研究机构、菲尼克斯、Staufen研究机构以及同济大学工业4.0实验室等的多位专家担任演讲嘉宾，和与会者进行行业前瞻。

与OPC（中国）基金会联合举办的“国际工业互连技术研讨会”以及由德国AMA 传感器技术协会顾问Gerhard Weissler博士指导的”传感器及工业测量技术研讨会”，将会深入探讨互连技术及传感器和工业测量技术的专业领域，让业者了解其于国内的发展及趋势。

本展览会由广州光亚法兰克福展览有限公司、中国对外贸易广州展览总公司、广州富洋展览有限公司及德国美赛高法兰克福展览有限公司共同举办。广州光亚法兰克福展览有限公司及中国对外贸易广州展览总公司是展会的主办单位，并由广东省自动化学会、广州市自动化学会及广州市仪器仪表学会担任名誉主办单位。

有关展览会的进一步资料，请浏览网站http://www.spsinchina.com或电邮至sps@china.messefrankfurt.com。

新闻界联络 :

黄雅雯女士

法兰克福展览（香港）有限公司

电话：+852 2238 9985

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陈晓丹女士

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李洁女士

广州富洋展览有限公司

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