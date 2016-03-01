世界机器人巨头齐聚天津中国最大机器人展3月举行

全球机器人进入快速发展的黄金时代，据统计，2005-2014近10年间，全球新装工业机器人年均增速约为14%。预计2016年，全球机器人需求有望继续保持较快增长。其中工业机器人同比增长率预计为30%，服务机器人、娱乐机器人、教育机器人等得到长足的发展。预期用于个人/家用的服务机器人预计会售出800万台。

机器人市场蕴含着巨大的商机。中国一直是机器人领域的全球最大市场，“中国制造 2025”将持续发酵，在“十三五”规划期间取得更长远的发展。2014年我国工业机器人新安装量达到5.7万台，约占全球销量的1/4，同比增长55%，保有量增长至19万台。预期在十三五期间，中国的机器人产业将得到更加长足的发展。

天津作为中国北方地区重要的机器人产业基地，京津冀一体化的工业轴心，在机器人产业发展方面具有旺盛的需求和巨大的市场潜力。据悉，天津将推进百家机器换人示范企业；打造10个以上智能制造特色产业集群，到2020年，产业规模达到120亿元，智能制造装备产业产值超过千亿元。

立足中国北方工业中心，由中国机械行业协会和天津振威展览股份有限公司联合主办的中国（天津）国际机器人展，已经成功举办了五届，并因其层次、规格、影响力，被业内誉为中国最大机器人展。

2016年天津国际机器人展，将于2016年3月9-12日在天津梅江会展中心举行。

据展会组委会介绍，库卡、川崎、松下、OTC、发那科等国际巨头企业将携带其最新尖端产品亮相展会，并将举办新品发布、对接洽谈等活动。唐山松下机器产业有限公司，使用世界一流的制造、调试和检测设备，生产商标为“Panasonic”的各种弧焊机、电阻焊机、等离子切割机、机器人及焊接切割用纯正部品，经济效益连续居中国电焊机行业之首。本次展会，松下将携带电源融合型焊接专用机器人（FG机器人）现场演示。

焊接技术领域的另一个领导品牌——日本OTC,将携带焊接机器人FD系列和多功能机器人FD-B系列亮相，与松下机器人同台竞技。这将是一场创新的比拼，也将是一场技术的较量，更多前沿信息、新材料、新技术将在天津机器人展上交流融合，迸发更多的创新价值。

川崎现场带来的舞剑机器人，宛若变形金刚，别开生面。预计本届展会的参展企业将超过400家，30000多名专业观众和100多个参观采购团将莅临现场参观采购。是2016年度世界机器人产业的首个权威、高端的国际化交流平台。

天津振威展览股份有限公司（股票代码：834316）

中国（天津）国际机器人展览会：www.chinacire.com.cn

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