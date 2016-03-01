2016SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会推出“智慧工厂1.0—中国制造业的未来”主题展示区

2016年3月8日，SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会将在广州中国进出口商品交易会展馆盛大开幕。SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会是世界知名的德国纽伦堡SPS IPC Drives电气自动化展会系列之一。SIAF覆盖工业自动化多个领域，包括机器人、机器视觉、传感器、工业测量、连接系统、传动和机械驱动系统及控制技术等，为中国迅速增长及日趋精密的制造业提供与时俱进的解决方案，是开拓庞大的中国市场的交易平台。

中国科技自动化联盟将与主办方广州光亚法兰克福展览有限公司展开深度合作，共同推出“智慧工厂1.0—中国制造业的未来”、“中国科技自动化联盟—群体智慧”精品主题展示。

“智慧工厂1.0—中国制造业的未来”展区将展示中国科技自动化联盟关于智能制造的最新思考：我们认为，“智慧工厂”是在制造业一系列科学管理实践的基础上，深度融合自动化技术、信息通信技术和智能科学技术，结合数据、信息和知识建立核心竞争力的新一代制造业企业及其生态系统。智慧工厂以创造全新客户价值和最佳用户体验为最高宗旨，涵盖了广泛的协作网络和知识集合。“智慧工厂1.0”是针对中国制造业的现状，整合成熟技术与经验，实现转型升级的第一步，也是迈向智慧工厂的关键一步。智慧工厂1.0的理念模型和方法代表了广大中小型制造业企业的最佳实践，是中国制造业最近的未来。

“中国科技自动化联盟—群体智慧”展区将展示工业自动化及其相关领域内的一批有进取心、有实干精神的中小企业，在合作与竞争中所展现出来的群体智慧。它们围绕智慧工厂的各种要素布局，形成的全产业生态链，共同推动中国制造业迈向智慧工厂。

展会同期，联盟还将邀请业内顶尖的行业专家及联盟内部具丰富行业经验的产品、技术专家，现场阐述科技自动化和智慧工厂核心理念、介绍智慧工厂的核心技术和支撑标准、分享电子制造/半导体、食品饮料包装、烟草、装备制造等垂直行业的智慧工厂实践。

联合参展单位：佛山市顺德合耕信息科技有限公司、南京中科川思特软件科技有限公司、深圳华龙讯达信息技术股份有限公司、清能德创电气技术（北京）有限公司、北京亿美博科技有限公司、苏州美名软件有限公司、北京元工国际科技股份有限公司、鞍山市新泰科自动化设备有限公司、北京卓易智慧科技服务有限责任公司、北京智慧工坊科技 孵化器有限责任公司

时间：2016年3月8号-10号

地点：广州中国进出口商品交易会琶洲展馆 A区 3.2馆D89、D81

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