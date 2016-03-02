数据显示，2040年，全球机器人数量将会超过人口数量，达到100亿。麦肯锡预测：2025年，无人驾驶汽车的产值可能达到1万亿美元。在机器人和无人驾驶汽车系统中，激光雷达是导航、定位、避障必不可少的核心传感部件。

在今年天津国际机器人展会上，科技公司镭神智能给激光雷达的普及带来了希望。在机器人和无人驾驶汽车系统中，激光雷达是导航、定位、避障必不可少的核心传感部件。深圳市镭神智能系统有限公司作为一家面向全球提供激光雷达、激光传感及机器人解决方案的高新科技企业，目前已经研发了一系列的不同原理、不同性能、不同用途的激光雷达。镭神智能创始人胡小波表示：“我们在激光技术上具有无可比拟的专业优势，伴随着服务机器人行业正在兴起，激光雷达的市场前景的想象空间巨大”。

“众所周知，没有定位功能的机器人，就像没有任何感知功能的人类。比如目前机器人市场上最为流行的扫地机器人，大多避免不了碰壁的意外，对于家里的清扫覆盖面积也无法评估保证。究其原因就是其看不见，无法自由行走。”胡小波一针见血地点明了机器人行业目前的最大症结。他表示，镭神智能将有效解决机器人“看不见”的问题。通过激光雷达技术，通过不断完善机器人定位、导航、避障等功能，赋予他们一双“慧眼”，让机器人从以往的“随机行走”变为“自由行走”。据胡小波介绍，镭神智能正致力推动激光雷达在智能装备中应用，而激光雷达的技术进步与成本削减,将有效推动包括无人汽车、机器人在内的各类智能装备的产业化。

镭神智能的创始人胡小波同时也是中国光学工程学会理事、中国光学学会激光加工专委会委员。他表示，激光雷达的不断完善过程，实际是激光应用的不断升级过程，低价化将成为激光雷达的发展趋势。无论是百度还是谷歌的无人汽车,其核心的信息都来自环境感知系统和自主导航系统,而激光雷达起着类似于“眼睛”的功能,能够根据扫描到的点云数据快速绘制3D全景图型。目前, 全世界仅有日本、德国等少数几个企业有能力生产激光雷达，但其价格都不低，百度、谷歌无人汽车采用的激光雷达,成本在2-8万美元,价格几乎与汽车本体相当，一般服务机器人很难承受如此昂贵的元器件。深圳市镭神智能系统有限公司集合了行业顶尖的激光雷达专家、电子专家、激光器专家、软件专家以及自动化专家，目前已经研发了一系列的不同原理、不同性能、不同用途的激光雷达。值得一提的是，由镭神智能自主研发的新一代独创性技术的高可靠性、超长寿命非旋转扫描360°测距激光雷达，具有全球领先的系统设计和优异的性价比，非常适用于高可靠性、长寿命的工业自动搬运机器人(AGV)，也是扫地机器人、服务机器人、安保机器人、无人机、无人船、封闭式工业园区自助驾驶车导航、定位、避障更好的选择。目前这款产品正逐步取代德国、日本等市场上出现的激光雷达产品。

北极光创投多年来一直活跃在中国创业投资的风口浪尖，关注以技术为核心的创新型公司，着力于培育具备世界级战略眼光和创新能力的中国本土企业，前不久数千万元投资镭神智能，布局激光雷达行业。其董事总经理李立新曾这样评价镭神智能：“我们十分看好技术驱动型或商业模式创新型的企业。相信镭神智能是目前中国最优秀、也是最有希望取得成功的激光雷达企业。”

作为中国最大的光纤激光器企业的联合创始人，胡小波是2014年随李克强总理出访俄罗斯的十位青年科技企业家之一，从事光纤通信、光纤传感、光纤激光器等技术科研工作近20年，被业界誉为“教父”式人物，目前他所获得授权的国家专利达近百个。