IEC/TC65成立智能制造信息模型和智能制造系统架构两个特别工作组

为了应对智能制造、生产模型化、个性化定制、能效、智能电网等领域提出的新需求，IEC/TC65（工业测控和自动化）新成立两个智能制造特别工作组，全面开展相关工作。

2016年2月5日，IEC/TC65发布文件65E/495/DC，成立“智能制造信息模型”（Smart Manufacturing Information Models）特别工作组，召集人是法国施耐德公司Philippe JUHEL先生。首次会议于3月17日在意大利罗马召开。该工作组将从价值链、全生命周期、企业层级三个维度，明确智能制造信息模型相关概念、现有模型间的分歧，以及来自行业的需求。

2016年2月19日，IEC/TC65发布文件65/624/DC，成立“智能制造框架和系统架构”（Smart Manufacturing Framework and System Architecture）特别工作组，召集人是德国Roland Heidel先生。首次会议于4月4~6日在法国巴黎召开。该工作组将梳理TC65中智能制造相关标准及TC65以外相关标准化组织的有关工作；确定这些标准在企业或工厂全生命周期中不同阶段的作用；研究正在发展变化的制造业蓝图、影响制造业的新议题及其最佳应用；为应对制造业蓝图的变化，确定待制定和需要提升的标准；发布研究报告，并提出新工作项目范围和修订建议。

IEC/TC65是智能制造/工业4.0国际标准化的核心组织，已制定300余项工业自动化国际标准，特别是数字工厂、系统集成、测控装置、通信网络、能效、功能安全、工业信息安全等已成为国际公认的智能制造核心支撑标准。这两个工作组的成立，是继制定相关智能制造标准之后的又一重大举措。旨在通过标准化，助推国际智能制造发展。

作为IEC/TC65的国内归口标委会秘书处单位，机械工业仪器仪表综合技术经济研究所（ITEI）是工信部智能制造综合标准化工作组支撑单位之一，承担多项智能制造专项，已委派多名专家参与涉及智能制造的相关国际工作组，如IEC/TC65/WG16数字工厂工作组、IEC/SMB（标准管理局）SG8“工业4.0/智能制造”战略工作组、IEC/MSB（市场战略局）“未来工厂”白皮书项目、ISO/TMB/SAG工业4.0/智能制造战略顾问组等。本次特委派丁露博士、赵华工程师参与智能制造信息模型工作组，委派王春喜博士、汪烁工程师参与智能制造框架和系统架构工作组，紧密跟踪并实时报道智能制造领域国际最新发展动态，积极将我国先进技术推广到国际，为我国智能制造关键技术研究、标准制定和试点示范提供有力支撑。