积极跟进市场需求，CISILE2016零部件专区再度起航

第十四届中国国际科学仪器及实验室装备展览会（CISILE 2016）由中国仪器仪表行业协会主办，北京朗普展览有限公司承办，将于2016年5月22—24日在北京·国家会议中心举行。为促进科学仪器行业产业链良性发展及上下游顺畅沟通，搭建科学仪器行业零部件采购平台，大会将再度设立科学仪器零部件及服务专业展区（简称：零部件专区），得到了北京中仪大珩科技服务有限公司的大力协助。

CISILE 2015经过充分调研，首次设立零部件专区，参展企业达40多家，获得了广大展商和观众的广泛好评。CISILE 2015同期还召开了“零部件新技术与应用技术交流会”，演讲嘉宾与现场观众积极互动交流，答疑解惑，共议科学仪器行业现状，现场气氛十分热烈。

CISILE 2016总结上届成功经验，充分整合展会各方资源，在“零部件专区”的宣传推广、展示分类，展区位置安排、组织沙龙及讲座、会后走访等方面悉心谋划，活动开展将更具系统性，便于参展商采购商洽谈签约，将更具实效。CISILE 2016零部件专区在展前、展中、展后的详情如下：

（CISILE2016零部件专区示意图）

展前：宣传推广全面铺开，“网上展区”展前先行！

为吸引更多专业用户现场采购，组委会将利用网上展区进行展前的宣传推广，同时，将参展企业及相关产品信息汇总成“CISILE2016零部件专区—展前预览”向近700家整机参展企业及相关用户广泛邮寄。此外，组委会还将利用“CISILE2016零部件专区”会刊专栏及零部件专区参观指南，向观众进行广泛宣传。为进一步全面释放展商信息，组委会将有针对性的出新闻稿，对参展企业进行多渠道、立体化的宣传。

展中：50%的参展费用>200%的参展效果！业务机会，尽在掌握！

CISILE 2016在上届基础上，本届展商将达700家，如此庞大的整体厂商群体，将是零部件企业对接市场，开拓业务机会的绝佳平台。在具体的展区划分上，本届零部件专区将更为细致，包含光源、光学元件、光谱专用件等15专区，将充分利用产业集群效应，帮您最大限度吸引目标用户。在展位装修设计上，CISILE 2016零部件专区将采用统一展柜式设计，既让部件厂商参展时省心，又为用户提供“一切尽在眼前，触手可及”的即视感。

在展览同时，CISILE 2016同期还将召开“关键部件专区沙龙及讲座”，此次活动将根据客户及嘉宾需求，5月22日-23日将共计安排8场沙龙及讲座。将邀请北京市科委领导、中国仪器仪表行业协会领导、整机及部件企业负责人参与。

展后：展会结束，业务继续！

展会结束后，我们的服务继续，您的业务还在持续，主办方将陪同走访典型用户，深入了解用户需求。为您随时推送与部件厂商有关的政策、信息。会后将出版《科学仪器零部件及服务手册》，配合厂商进一步粘着用户。

相较于上届，CISILE2016“零部件展示专区”不管从活动宣传、还是专区细分，在具体的专柜展示上可谓下足了功夫，同期的沙龙讲座将更具行业影响力。相信“零部件展示专区”将成为整个大会中最耀眼的呈现！诚挚欢迎相关行业企业参与，垂询热线：010-62928975，详情请登陆大会官网（www.cisile.com.cn）