第七届SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会3月8日隆重开幕

同期活动聚焦工业4.0、连接技术、传感器和工业测量应用及趋势

第七届SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会将于3月8日至10日，再度在广州的中国进出口商品交易会展馆隆重举行。SIAF广州展是华南地区最具影响力的工业自动化技术展，今年的展览面积达40,000平方米，预料为期三天的活动将汇聚521家来自15个国家和地区的参展商。

由广东省自动化协会牵头的“广东省机器人展区＂以及由中国科技自动化联盟带领的“智慧工厂＂专区首次登陆SIAF广州展，并请来区内各家企业的专家代表分享宝贵经验及分析不同案例，重点讲题包括“全球制造业动向与智慧工厂1.0＂及“电子制造行业智慧工厂实践＂，涵盖智能生产线、智能工厂、智能制造系统等行业热点。

展会除了展示一系列针对中国的制造业的智能解决方案外，亦将迎接100多个专业买家团，包括拜耳、比亚迪、富士康、华为、联想、三菱电机及大众汽车等领先企业，还有由国内10多个著名食品和饮料包装机械供应商组成的食品包装机械企业参观团、由台湾一批著名电子产品生产商筹组而成的台湾参观团，以及包括多个重要政府机关和知名企业的泰国参观团，总观众人数预计多达43,000，与参展商同共缔造新商机。

同期活动聚焦工业4.0、连接技术、传感器和工业测量应用及趋势



SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会将不仅连接全球供应商和买家，亦是行业一个举足轻重的市场推广及交流平台。主办方精心制作的同期活动致力协助业界释放商业潜能，三天的研讨会覆盖100多个有关于传感器和连接技术等的题目。精彩节目如下：

工业4.0研讨会：由前ZVEI工业自动化部经理Reinhard Hueppe博士、德国锡根大学Mario Pacas教授亲自指导。重点研讨会包括：

菲尼克斯电气，自动化竞争力中心经理张龙（中国）：

主旨演讲：工业4.0参考架构模型及实施思路

安川首钢，总工程师曾孔庚（中国）：

主旨演讲：机器人汽车焊接制造中的4.0技术推进

普奥云信息同济大学工业4.0实验室技术总监陈德基

（中国）：

标准化助力中国制造业在数据时代（D时代）的腾飞

传感器及测量技术研讨会：由德国AMA 传感器技术协会顾问Gerhard Weissler博士指导，研讨会聚焦工业自动化的核心组成部分──传感器技术，重点研讨会包括：

巴鲁夫 市场总监吴涛（中国）：巴鲁夫在工业4.0中的应

MTS传感器市场经理 俞浩（中国）：MTS磁致伸缩传感器在华南自动化行业的应用

自动化技术沙龙：沙龙由中华工控网Gkong主办，突出工业自动化技术一体化，介绍市场现时最新的产品和解决方案。重点议题包括：

运动控制技术在机器人和高端装备领域的应用

工业4.0时代自动化软件价值体系

工控电商模式初探

本展览会由广州光亚法兰克福展览有限公司、中国对外贸易广州展览总公司、广州富洋展览有限公司及德国美赛高法兰克福展览有限公司共同举办。广州光亚法兰克福展览有限公司及中国对外贸易广州展览总公司是展会的主办单位，并由广东省自动化学会、广州市自动化学会及广州市仪器仪表学会担任名誉主办单位。

有关展览会的进一步资料，请浏览网站http://www.spsinchina.com或电邮至sps@china.messefrankfurt.com。