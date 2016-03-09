虹润公司“量体裁衣”造仪表

为您的生产装备实现智能制造

虹润公司紧紧围绕“造国际一流仪表，让虹润走向世界”的目标，抓住“德国工业4.0”也就是“中国智能制造2025”，深化“两化”融合的新机遇，瞄准工业大数据的市场方向，大力实施生产装备智能化、网络化、数字化。学习德国、日本严谨认真、一丝不苟、精益求精的工匠精神，心无旁骛办实体，集中精力做仪表，把企业做精、做强、做优，打造中国仪表的“百年老店”。虹润产品为中国、为世界生产装备提供高性能的智能化仪表。为您的生产装备实现智能制造。虹润技术在显示控制仪表领域，已达到国内领先、世界一流水平，打破欧美日的技术与价格垄断，促进国家重大装备国产化，保障国家重要部门的信息安全。

一、生产装备配套智能化仪表齐全：

拥有六大系列的产品：隔离器与安全栅、数显仪表、无纸记录仪、过程校验仪、电工表、转速表。产品种类齐全，涵盖面广。

二、为OEM生产装备配套提供个性化产品：

提供中性产品以及中性的简介、样本、说明书。

三、为用户专业设计定制非标产品：

拥有两个研发中心、一个企业工程技术中心和一个院士专家工作站。拥有一支经验丰富、技术精湛的研发队伍。

虹润被国家认定为国家级高新技术企业以及国家级知识产权优势企业，主持或参与制定41项数字仪表国家标准，拥有500多项国家专利及100多项软件版权登记。承担6项国家重点项目：国家火炬计划项目、国家重点新产品项目、国家创新基金项目、国家重点产业振兴项目、国家中小企业发展专项资金项目、国家服务业引导资金项目。

可根据用户生产设备的不同需求，“量体裁衣”造仪表，为用户专业设计定制非标产品。为您的生产装备实现智能制造。

四、产品已应用于各类高端领域：

虹润品牌被国家工商局认定为中国驰名商标。在国内市场方面，产品被广泛应用于航天航空、军工生产、核电高铁、采矿冶金、石油石化、食品医药、机械电子、装备制造、农业环保等领域。其中有中国空空导弹研究院、中国空间技术研究院、中国航天空气动力技术研究院、清华大学航天航空学院等40多家的航空航天企业，中国原子能科学研究院、中科院高能物理研究所、中国工程物理研究院、军事医学研究院等10多家军工企业，大亚湾核电站、岭澳核电站等多家核电企业。在国际市场方面，目前产品已应用于美国微软、瑞士ABB、德国蒂森克虏伯、西门子、日本日立等10多家国际知名公司。