ABB油气化工领域领先技术和解决方案集体亮相

自3月22日起，全球领先的电力和自动化技术集团ABB将以全国巡展形式集中展示ABB在石油、天然气及化工领域包括自控系统、分析仪器、电气产品、通信集成及安全系统在内的领先技术和全套解决方案，与1000多位用户和嘉宾分享成功案例并深入探讨石油化工行业的转型升级和发展方向。

目前，中国已成为世界第二大石油消费国和第一大石油进口国，同时也是全球天然气和化工产品重要的生产国和消费国之一。作为全球电力和自动化技术领域的领导企业，ABB积极与国内用户开拓合作空间，支持中国油气化工行业向价值链高端延伸，实现可持续发展。

在全国巡展首站的北京活动现场，ABB（中国）有限公司董事长兼总裁顾纯元博士表示：“石油、天然气等过程工业是ABB‘新阶段’战略下重点关注的高成长性业务领域之一。非常高兴通过该活动让用户更全面地了解ABB覆盖油气化工行业整条价值链的产品组合、解决方案和服务。通过电力与自动化的集成，我们帮助企业降低成本和提高运营效率，积极应对今天的各种挑战并将挑战转化为机遇，在全球竞争中赢得优势。”

ABB在石油和天然气领域拥有50年的行业经验，为油气行业从勘探、开采、生产、运输到炼油与化工的整个价值链提供包括传动和电机、变压器、开关设备、变电站、自动化、安全、仪器仪表、分析仪器、电信、电力管理、高压直流输电和高压电缆、电气小屋以及绩效服务等在内完整的电力与自动化产品、系统和服务，同时执行最严格的行业技术标准，帮助用户提高生产可靠性和运营效率。通过集成电力与自动化技术，ABB可以帮助用户降低成本20%。

以800xA扩展自动化系统平台为例。作为ABB分布式控制系统的旗舰产品，它能实现工厂不同部门、不同流程和设备间的紧密协作，帮助用户充分优化电气及自动化系统的设计和性能，提升资产利用率，并通过减少维护、工程和整体生命周期成本提高运营效益。目前，ABB已在超过100个国家安装了10,000多套800xA系统，在全球油气行业上游领域的分布式控制系统市场占有率排名第一。

通过这些先进技术和解决方案，ABB与石油化工领域用户紧密合作，帮助他们实现高效安全生产并提高效益。例如，ABB向全长1613公里的中卫-贵阳天然气管道项目提供了包括高效电机、变频器、变压器在内的电气产品和技术，支持我国西部能源通道建设；向位于重庆涪陵的页岩气田焦石坝区块一期工程提供整套自动化解决方案及工程服务，支持我国首个大型页岩气田实现高效的智能生产；为“川气东送”管线二期项目提供变频驱动系统以及项目管理、现场服务和调试，支持我国天然气远距离管网输送；为中海油惠州炼化二期项目提供了性能可靠的中低压开关柜和气体绝缘开关柜，助其打造成为中国乃至全世界重要的石化产业项目。

与此同时，ABB全力配合中国企业加快“走出去”步伐，通过先进的技术和全球资源配置优势，与中国企业在全球开展合作。目前，ABB已参与中石化、中石油、中海油和众多石油化工企业在亚洲、中东、非洲等地区十几个国家和地区的项目建设。

在新加坡，ABB为中石化炼化板块的第一个海外建厂项目——润滑油脂生产基地提供一站式电气成套设备全面解决方案，支持中石化在全球布局上迈出坚实的一步；

在哈萨克斯坦，ABB为中石油建设的哈萨克斯坦-中国天然气管线提供先进的自动化控制系统和电气产品，支持管线实现更为高效稳定的运营；并向中石化承建的哈萨克斯坦阿特劳炼油厂提供了满足当地电网规格的220千伏主变电站解决方案，为该项目的持续可靠运行提供电力保障；

在伊拉克，ABB为中国石油总包的伊拉克油田电厂项目提供了SCADA监控与数据采集系统、电力管理系统和电气设备，携手开拓油气储量丰富的中东和西亚市场。

在北京活动结束之后，ABB还将分别在天津、南京和上海3个城市进行巡展，通过展车参观、研讨会等形式向当地用户和合作伙伴全面展示ABB在石油、天然气和化工领域的领先技术、解决方案和服务。

ABB是全球电力和自动化技术领域的领导企业，致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等领域客户提高业绩，同时降低对环境的影响。ABB集团业务遍布全球近100个国家，拥有13.5万名员工。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动，员工1.8万名，拥有40家本地企业和遍布全国147个城市的销售与服务网络。