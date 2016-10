测控和自动化标委会主任委员于海斌获国际自动化学会卓越创新大奖

2016年9月24日,第54届国际自动化学会(International Society of Automation, ISA)年度表彰和颁奖盛会Honors and Awards Gala在美国加州Newport Beach的万豪酒店举行。全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC124)主任委员、中国科学院沈阳自动化研究所所长于海斌荣获年度卓越技术创新奖(Excellence in Technical Innovation)。

ISA成立于1945年,前身是美国仪器仪表学会,共有来自近100个国家的4万余名会员,是引领全球仪器仪表与自动化行业发展的非盈利国际组织。卓越技术创新奖旨在表彰在新技术概念、系统设计和创新产品实现方面发挥关键作用的个人,是对获奖人所取得成就的高度认可,是学会卓越奖项计划中最重要的奖项之一。

于海斌研究员由于其在工业物联网技术——工厂自动化无线网络(WIA-FA)技术研究及标准制定中的突出贡献获此殊荣。自2011年起,在中科院先导项目和国家“863计划”的支持下,针对工厂自动化网络面临的高布线与维护成本、移动性与灵活性差等问题,于海斌领衔的团队经过多年的集智攻关,突破了高精度时间同步、基于OFDM的频域轮询、基于信道认知的动态TDMA接入、多模式可靠重传等技术,解决了无线技术工业应用所面临的高并发、抗干扰、硬实时等挑战性难题,研发了基于WIA-FA的工业自动化系统,完成了机器人生产线、啤酒生产线等示范和应用。同时,在国家标准化管理委员会有关部门组织和支持下,联合仪综所、北京科技大学、新松机器人等相关单位,开展工厂自动化无线网络技术标准制定工作。2014年通过IEC公共可用性规范(PAS)和新工作项目(NP)投票,正式立项为IEC 62948: Industrial networks – Wireless communication network and communication profiles – WIA-FA,并于2015年发布中国国家标准GB/T 26790.2-2015。WIA-FA是国际上首个用于工厂自动化的工业无线标准。它标志着我国在高端工业物联网技术领域拥有了具有自主核心技术的国际标准,对于实现智能制造、助推我国制造业的转型升级具有重要意义。

(供稿:全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会秘书处)