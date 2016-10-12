我国专家出席德国Pre-G20标准化大会并讲话

为担任下一届G20（20国集团）主席国做好准备，德国于2016年10月6-7日在柏林举办“德国Pre-G20标准化大会——标准助推数字世界”。来自G20各国的标准化组织和相关单位近100名专家和代表参加了本次会议。由国家标准委、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所（以下简称“仪综所”）、中国电子技术标准化研究院的5名专家组成中国代表团参会。

本次会议分设工业4.0、智慧城市、智能交通、IT信息安全4项议题，旨在全面了解G20范围内已有的标准化活动，寻求各国共同的技术基础，以及共同推进相关领域国际标准化工作的机会和可能。

会上，国家标准委工业二部主任戴红代表现任G20主席国做主题发言，从智能制造的发展趋势与技术特性出发，介绍了目前中国智能制造标准化工作情况，并就开展智能制造标准化国际合作给出若干建议。

G20是一个国际经济合作论坛。从2016年12月1日起，德国将正式担任下一届G20轮值主席国。数字经济将会是德国明年轮值主席国期间的优先工作方向之一。智能制造是数字经济的重要组成，全球统一的技术标准是数字化经济快速成功实现的保证。仪综所作为IEC/SMB/SEG7（工业4.0/智能制造评估组）和智能制造核心标准化组织IEC/TC65（工业测控和自动化）的国内对口秘书处承担单位，近年来开展了大量智能制造/工业4.0、功能安全、信息安全、系统可靠性等方面的标准化工作，积极参与智能制造相关国际标准化工作，成功将多项我国智能制造自主技术制定成为国际标准。因此本次会议中，由仪综所副总工王麟琨博士、标准与检测中心副主任丁露博士负责工业4.0、信息安全等议题的技术交流，积极宣传我国智能制造相关工作，为我国后续国际标准提案争取更多的国际支持，并为我国智能制造和制造业转型升级提供技术支撑。