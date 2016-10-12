机械工业仪器仪表综合技术经济研究所专家参加IEC/SC65E/AHG1智能制造信息模型特别工作组会议

2016年9月23-24日，IEC/SC65E/AHG1(智能制造信息模型特别工作组)第三次会议在瑞典隆德召开，共有来自德国、美国、中国、意大利、法国、瑞典、日本的13位专家到会，机械工业仪器仪表综合技术经济研究所(以下简称“仪综所”)汪烁工程师作为工作组成员参加了此次会议。

本次会议首先介绍了SC65E/AHG1和TC65/AHG3(智能制造框架和系统架构特别工作组)联合成立的“典型用例”任务组和“术语和定义”任务组的工作进展。“典型用例”任务组目前已征集到4项智能制造典型用例，其中有2项由仪综所提供。“术语和定义”任务组将对现有IEC标准中的智能制造相关术语和定义进行梳理。仪综所专家积极参与了这两个任务组的工作。SC65E/AHG1目前已形成工作组研究报告的第一版草案，会上对该草案进行了详细讨论，主要内容包括智能制造信息模型的作用、智能制造相关术语和定义、智能制造全生命周期中的关键信息、典型用例、信息模型的要求、已有相关信息模型、待制定智能制造信息模型标准的建议等。

随后，与会专家分别就智能制造信息的关键方面、全生命周期管理、制造运行控制和设备参考模型等议题做了主题报告。仪综所汪烁工程师做了题为“智能制造信息模型标准提案”的报告，介绍了我国在智能制造信息模型方面已开展的研究工作，就我国正在制定的智能制造服务平台制造资源接入集成规范、工业物联网仪表协议(4项标准)和制造装备集成信息模型标准与参会专家进行了探讨，并表示有计划将相关标准制定为国际标准。报告得到了与会专家的一致认可和热烈讨论，希望对TC65正在制定的相关国际标准有所贡献，并作为下一版本数字工厂标准的重要输入，同时将邀请中国专家在其它智能制造相关工作组中就这几项标准进行介绍。

本次参会成功地将我国在智能制造信息模型方面的研究成果和标准化需求反应到国际标准的部署和制定过程中，对于推动我国智能制造国际标准化工作具有重要意义。