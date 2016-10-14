IEC/TC65发布智能制造参考架构模型技术规范

国际电工委员会IEC/TC65（工业过程测量、控制和自动化）于2016年10月7日发布可公开提供的技术规范IEC/PAS 63088《智能制造——工业4.0参考架构模型（RAMI4.0）》投票文件，预计2016年12月正式发布。主要内容包括：工业4.0中的资产、RAMI4.0、工业4.0组件、工业4.0组件的管理壳，以及工业4.0组件的形式。该文件是智能制造新概念提出之后公布的第一个国际标准化规范，开启智能制造参考架构国际标准制定进程，中国智能制造、美国工业互联网和德国工业4.0将在IEC/TC65形成统一的智能制造系统架构国际标准。

IEC/TC65是目前IEC规模最大的技术委员会，同时也是智能制造/工业4.0国际标准化的核心组织。为满足智能制造发展新需求，推进全球智能制造技术体系的统一和协调，IEC/TC65分别于2015年12月和2016年2月成立了AHG1（智能制造信息模型）和AHG3（智能制造系统架构）特别工作组，旨在解决智能制造顶层设计问题，并致力于与IEC/TC65下设的数字工厂、系统集成、测控装置、通信网络、能效、功能安全、工控信息安全等工作组合力打造国际公认的智能制造核心支撑标准体系。IEC/PAS 63088是IEC/TC65推出的第一个针对智能制造的国际标准前导性文件。

机械工业仪器仪表综合技术经济研究所（以下简称“仪综所”）作为IEC/TC65和IEC/SMB/SEG7（智能制造系统评估组）的国内对口秘书处承担单位，参加和推动了两个智能制造特别工作组的成立及相关工作。在工信部、国标委和科技部的领导和支持下，仪综所会同北京机械工业自动化研究所、中科院沈阳自动化研究所、中国信息通信研究院、中国电子技术标准化研究院、中国电子信息产业发展研究院等近百家单位，积极发挥全国工业过程测量控制和自动化标委会（SAC/TC124）委员的专家作用，开展了大量智能制造技术积累与实践工作。基于工信部和财政部开展的智能制造专项及科技部相关专项的研究成果，以及对近50家不同类型国内企业的广泛调研，本年度共组织行业专家25人次参加智能制造相关国际标准起草工作组会议，利用已有标准化资源开展大量协调和沟通工作，向各工作组提交了包括智能制造系统架构、智能制造信息模型、数字化工厂、安全一体化、系统集成、工业通信、系统可靠性等方面的中国建议和草案二十余项，得到了国际专家的广泛认可，维护了中国在智能制造国际标准化领域的利益。相信在不久的将来，业内专家会看到越来越多带有“中国制造”元素的国际标准发布和实施。