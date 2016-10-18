《工业自动化和控制系统网络安全》等6项国家标准正式发布

作为“实施标准化战略，促进世界互联互通”的标准化活动的主题之一，2016年10月13日，国家质检总局、国家标准委联合召开新闻发布会。国家标准委副主任于欣丽参315项重要国家标准加发布会并宣布，根据中华人民共和国国家标准2016年第17号公告，GB/T 33130-2016《高标准农田建设评价规范》等，由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会于2016年10月13日正式批准发布，将陆续实施。

这批标准涉及网络安全、健康安全、生态环境、公共服务、现代农业等多个方面。其中包括了由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC124)秘书处组织国内自动化领军企业、科研院所专家以及来自钢铁、化工、石油、石化、电力、核设施等领域的行业用户，结合DCS和PLC核心技术及工程实践，自主制定的6项推荐性国家标准。分别是：

GB/T33007-2016《工业通信网络 网络和系统安全 建立工业自动化和控制系统安全程序》

GB/T33008.1-2016《工业自动化和控制系统网络安全 可编程序控制器（PLC）》

GB/T33009.1-2016《工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统（DCS） 第1部分：防护要求》

GB/T33009.2-2016《工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统（DCS） 第2部分：管理要求》

GB/T33009.3-2016《工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统（DCS） 第3部分：评估指南》

GB/T33009.4-2016《工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统（DCS） 第4部分：风险与脆弱性检测要求》。

作为SAC/TC124秘书处承担单位，机械工业仪器仪表综合技术经济研究所梅恪副所长在发布会上对网络安全标准进行了解读。《工业自动化和控制系统网络安全》系列标准从工业自动化和控制系统的不同网络层次和组成部分规定了网络安全的检测、评估、防护和管理等要求，为工控系统的设计方、设备生产商、系统集成商、工程公司、用户、资产所有人及评估认证机构等提供了可操作的工控安全标准；填补了国内外在该领域的空白，进一步完善了我国网络安全标准体系；促进我国自主工业控制系统网络安全产业和管理体系的形成；有力地保障了国家基础设施安全和国家利益安全。