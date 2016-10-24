德国赫优讯发布netIOT Edge云通讯网关

（德国赫优讯自动化系统有限公司 供稿）

netIOT是一种技术与服务，旨在将自动化网络的部件与云端或IoT管理的应用进行数据交换。其为基于云的企业通讯打开了通向现场层的一扇门。

netIOT涵盖了三个范畴：netIOT接口、netIOT Edge网关与netIOT服务。netIOT服务为所有云与IoT相关的领域提供开发、工程、咨询与培训协助。netIOT Edge网关提供中央网络访问，用于数据采集、预处理及协商。netIOT接口致力于支持IoT的netX网络控制器与通讯模块，它们除了IO数据，能够通过IoT协议传输关键性遥测数据。

netIOT Edge网关安全地将自动化网络连接至云端。作为IO现场设备，其与PLC进行周期数据交换，并且直接与支持IoT的IO现场设备通讯。在现场层实时交换的关键性数据将往返传输于云端或任何IoT管理的应用。

网关是用于在局域网或因特网间的连续工作。诸如自动化网络与云网络的物理隔离、签署固件与APP独家启动、最新标准加密技术这些安全机制在各个方面保证了数据完整性。

基于网页的IoT连接编辑器Node-RED构建了图形化用户接口，用于在自动化设备与云端间模型化数据流。使用作为功能块的预编程“节点”可以异常方便地创建数据APP及配置。通过这些“节点”OPC UA及MQTT直接处理IoT现场设备，允许直接从传感器与执行器中访问数据。云通讯是基于MQTT的。

更多网关信息可登陆赫优讯官方网站www.hilscher.cn产品页面工业互联网栏目浏览。