红狮控制为坚固耐用型Graphite平台新增创新控制和扩展选项

新产品兼具通信和控制功能，降低了设备的成本和复杂程度

美国宾夕法尼亚州约克市，2016年10月19日讯 – 全球工业自动化与网络领域通信、监测和控制专家美国红狮控制公司，今日宣布进一步扩展了其坚固耐用型Graphite®平台。扩展后的平台包括新的Graphite核心控制器和兼具通信和控制功能的Graphite Crimson®控制模块，成本更低且更易于操作。新增的两种硬件均充分利用了红狮控制功能强大的增强版Crimson 3.0软件，该软件添加了Crimson控制功能，可提供控制、网络和数据可视化的集成编程解决方案。

Crimson控制功能使得客户可采用如梯形逻辑、功能模块、结构文本和指令表等IEC 61131编程语言，通过开发类似可编程逻辑控制器 (PLC) 或远程遥测单元 (RTU) 的逻辑控制来解决特定应用需求，且无需增加额外开支。这种控制功能主要体现在：

Graphite 核心控制器： 坚固耐用的独立工业控制器为全金属结构，可与多个I/O模块协同工作，将IEC 61131控制功能与网络和数据可视化相结合，并具有协议转换、数据记录和web服务等Graphite 7英寸人机界面（无图形显示）的核心功能。

坚固耐用的独立工业控制器为全金属结构，可与多个I/O模块协同工作，将IEC 61131控制功能与网络和数据可视化相结合，并具有协议转换、数据记录和web服务等Graphite 7英寸人机界面（无图形显示）的核心功能。 Graphite Crimson控制模块：控制模块插接到Graphite人机界面，可形成一体化工业解决方案，并且该方案新增了IEC 61131控制功能，无需添加其它面板空间或单独的编程软件包。

“Graphite平台新增的控制和扩展选项有助于客户充分利用通讯和控制功能，进一步提升工厂自动化水平和过程控制应用能力，”红狮控制公司产品总监Paul Bunnell指出。“利用新的IEC 61131控制功能编程逻辑控制码，客户无需增加额外的软件或硬件即可轻松降低设备成本和复杂性。”

为支持该扩展功能，红狮控制现推出了坚固耐用的Graphite扩展机架，并结合Graphite平台提供了可扩展式解决方案，使客户能在机柜背面远程安装多达12个插件模块，且无需大面积布线。每个机架最多支持3个插件模块，安装在机架上的每个固定式Graphite最多可连接20个模块。

红狮控制的Graphite平台内置一台web服务器，使客户能通过PC、平板电脑或智能手机对应用进行监测和控制。短信 (SMS) 和电子邮件警报可提供过程性问题的早期预警，从而避免出现代价高昂的停机或现场检修事件。此外，协议转换功能支持300多种工业协议转换，使得设备能无缝集成到PLC、驱动器、摄像机、条码读取器和面板仪表等各种设备。

Graphite平台是适合工厂自动化和过程控制环境应用的理想解决方案，适用领域涉及制造业、石油和天然气、水及废水处理、发电、公用运输事业和海事应用等，应用场合包括油罐、管道、海水处理、泵站、提升站、变电站控制、太阳能电池阵列定位和轨边控制等。如欲了解更多信息，敬请访问www.redlion.cn/Graphite。

关于美国红狮控制

作为全球工业自动化与网络领域的通信、监测和控制专家，红狮控制公司四十余年来一直致力于为客户提供创新性解决方案。我们的自动化、以太网和蜂窝M2M技术帮助全球范围内的公司获取实时数据，提高生产效率。旗下品牌有红狮、N-Tron和Sixnet。公司总部位于宾夕法尼亚州约克市。此外，还在美洲、亚太地区和欧洲设有办事处。红狮隶属于思百吉集团，是一家制造精密仪器仪表及控制设备并致力于为客户提高生产率的公司。更多资讯敬请访问www.redlion.cn。

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