仪综所专家在德国“智能制造框架与系统结构” 工作组会上做主题报告

2016年10月10-14日，IEC/TC65/ahG3（智能制造框架与系统架构工作组）第三次标准工作会议在德国法兰克福召开，来自德国、法国、美国、中国、日本、韩国、奥地利、加拿大等国家的31位专家到会。机械工业仪器仪表综合技术经济研究所（以下简称仪综所）副总工王春喜博士、方毅芳博士作为中国代表参加了此次会议。

会上来自IEC/TC65/WG16（数字工厂）、IEC/TC65/WG19（生命周期管理）、IEC/SC65E/WG2（产品特性与分类）、IEC/SC65E/JWG5（企业控制）、IEC/SC65E/WG8（OPCUA）、IEC/SC65E/AHG1（智能制造信息模型）等IEC/TC65（工业测控与自动化）智能制造相关工作组的专家介绍了RAMI 4.0参考模型(工业4.0参考架构模型)、智能制造信息模型、数字工厂、产品与系统生命周期管理等方面的最新标准化进展。德国、日本、美国、中国、韩国、法国的代表分别围绕本国智能制造发展战略进行了主题报告。

仪综所副总工王春喜博士做了“中国智能制造相关标准提案”的主题报告，围绕复杂产品/设备虚拟原型机的标准提案，介绍了当前该标准的基本框架、主要研究内容与工作进展。方毅芳博士做了“智能产品/设备及其智能等级评价”的标准提案，介绍了该标准的研究目标与意义，以及智能等级评价研究的基本思路与典型案例。与会专家表示这两项标准提案对智能制造工作的开展非常重要，并对我国标准提案提出了修改意见。

随后，大会总结了IEC/TC65/AHG3工作组当前工作进展，报告了与ISO/TC184（自动化系统与集成）拟建立智能制造参考模型联合工作组（JWG）的推进情况。会议还重点讨论了在智能制造国际标准化工作中，IEC/TC65应当承担的角色和开展的工作，明确如何与其他相关标准化组织建立联系，共同推动智能制造标准化工作发展的合作机制。

IEC/TC65是现有智能制造国际标准化工作核心内容的归口部门，IEC/TC65/ahG3工作组旨在梳理智能制造的相关标准体系和框架，分析下一步智能制造标准化需求。仪综所委派专家参加该工作组，可以深入了解智能制造前沿技术和标准化进展，并将我国智能制造工作动态与技术需求反应到国际标准制定中，有力推动了国内与国际智能制造技术与标准化工作的交流与合作。