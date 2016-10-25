PROFINET网络工程师培训在京举办

中国PROFIBUS & PROFINET协会（以下简称PI-China)组织的“PROFINET网络工程师培训”于2016年10月19-21日在北京举办，来自北京、上海、厦门等地的多名学员参加培训，本次讲师吴佛清先生来自PROFINET 技术资格中心，长期从事于PROFINET现场工程设计规划与应用，对基于PROFINET的系统方案评估、硬件选型、固件开发、性能评估以及网络软硬件参考设计等方面都具有丰富的经验和实践能力。

本次培训主要包括三部分：（1）以太网基础知识、PROFINET网络架构、网络安装及技术概论；（2）PROFINET RT、PROFINET IRT、PROFINET 功能；（3）PROFINET 诊断、PROFINET 系统安装与工程实施指导、PROFINET 应用案例。

为使学员更熟练地掌握PROFINET技术 V2.3版本的新功能及新特性，特将手操设备带进教室，采用理论与实践相结合的授课方式，通过实践强化技术概念，逐步提高应用和实操能力，在逐个剖析问题的过程中，加深对知识的理解，使学员们在较短的时间内掌握更多PROFINET技术的运用和实践能力。培训期间还特别设置现场答疑环节，学员纷纷对PROFINET技术使用过程中遇到的问题与讲师作了沟通和交流，学员纷纷表示通过这样的交流解决了平时工作中百思不得其解的问题。

PROFINET是创新的、开放的工业以太网标准，适用于各种行业应用需求，开设“PROFINET网络工程师”培训课程意在帮助国内企业了解、掌握PROFINET通讯技术，提高PROFINET技术应用水平，为期3天的培训得到学员们的认可，学员们也提出对PROFINET技术研发培训的兴趣，表示此次培训对自己及公司的业务提升有很大帮助，对今后研发工作打下基础，并期待参加PI-China未来计划举办的“PROFINET技术研发”培训课程。