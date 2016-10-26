红狮针对工业需求推出更多增强型千兆以太网供电 (PoE+) 产品

新型POE+交换机和供电器为客户提供了更多端口、计数和功能选择

美国宾夕法尼亚州约克市，2016年10月26日讯 –全球工业自动化与网络领域通信、监测和控制专家美国红狮控制公司，今日宣布其N-Tron®系列增强型千兆工业以太网供电 (PoE+) 产品家族再添三大新锐，分别是NT24k-16TX-POE、1008TX-POE+和1000-POE4+。这些新型POE+交换机和供电器进一步扩展了红狮控制的工业网络产品系列，为客户提供了更多PoE选项，有助于提高工作效率并满足工业需求。

“PoE功能使得客户无需为电能输送或获准许可而准备单独的电缆，大大简化安装过程并可显著降低成本，”红狮控制公司网络业务产品总监Diane Davis指出。“随着PoE在工业设备应用上的日益普及，客户希望更多产品能实现丰富的PoE配置，以满足特定的应用需求。”

红狮控制的PoE产品不仅继承了红狮产品一贯的可靠性和简易配置的卓越特性，还符合IEEE 802.3af/标准，专门设计为工业应用提供稳固、可靠的连接。下列新型PoE产品提供DIN金属导轨安装式机箱和即插即用的安装选项，拥有宽广的工作温度范围及业内领先的抗振动和抗冲击性能：

NT24k-16TX-POE：双层管理型千兆交换机可提供16个10/100/1000 BaseT(X) RJ45端口。先进的PoE管理能将交换机的240W以太网供电功率便捷地任意分配至16个端口（每个端口最大功率为30W）。其他综合功能包括自动IGMP配置、N-Link™和N-Ring™技术、RSTP、N-View™监测、CIP消息、SNTP、IEEE802.1x和Radius远程服务器认证功能。

1008TX-POE+：非管理型千兆工业交换机提供8个10/100/1000 BaseT(X) RJ45端口，包括4个PoE+功能端口（每个端口最大功率为30W），支持巨型帧、LED链接/运行和PoE状态指示。

1000-POE4+：8端口的千兆PoE+供电器提供4个10/100/1000 BaseT(X) RJ45端口（数据输入）和4个10/100/1000 Base-T(X) RJ45 PoE+端口（数据和电源输出），每个端口的最大功率为30W。

上述三种PoE产品型号包括一个电源输入为24VDC的内置电源升压电路，可满足PoE电压要求。如需了解更多信息，敬请访问www.redlion.cn/products/industrial-networking.

关于美国红狮控制

作为全球工业自动化与网络领域的通信、监测和控制专家，红狮控制公司四十余年来一直致力于为客户提供创新性解决方案。我们的自动化、以太网和蜂窝M2M技术帮助全球范围内的公司获取实时数据，提高生产效率。旗下品牌有红狮、N-Tron和Sixnet。公司总部位于宾夕法尼亚州约克市。此外，还在美洲、亚太地区和欧洲设有办事处。红狮隶属于思百吉集团，是一家制造精密仪器仪表及控制设备并致力于为客户提高生产率的公司。更多资讯敬请访问www.redlion.cn。

©2016 Red Lion Controls, Inc. 保留所有权利。红狮、红狮商标、NT24k和N-Tron均为红狮控制公司注册商标。N-Link、N-Ring和N-View均为红狮控制公司商标。所有其他公司名称和产品名称均为各自所有人商标。