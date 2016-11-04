架接中德合作桥梁、引领中国智能产业生态 菲尼克斯电气智能战略再上新高度

2016年11月2日，菲尼克斯电气智能战略发布会在上海工博会期间隆重召开。菲尼克斯电气正式发布了近一年来在智能产业生态、战略投资与本土合作伙伴计划以及智能制造核心竞争力构建等方面的最新进展，其中多项突破均开创了业内先河。

携手SIPAI, 共建上海智能制造系统创新中心

本次发布会上，菲尼克斯电气与上海工业自动化仪表研究院（SIPAI）正式签署战略合作协议，双方将在上海临港经济开发区合作共建上海智能制造系统创新中心。

作为重要的共建方，菲尼克斯电气将协助把国际特别是德国关于智能制造的标准与国内标准对接，将国外的创新模式和经验介绍到国内，与行业伙伴共同开展前瞻性和基础性研究，并且提供最新的智能技术和解决方案助力中国智能制造。同时，菲尼克斯电气也是第一家参与上海智能制造创新中心建设的外资企业。

江苏经信智能制造研究院，鼎力支持“世界智能制造大会”

为顺应智能制造与工业4.0的发展趋势，肩负中国智造、全球视野、江苏引领的历史使命，由菲尼克斯电气联合江苏省经济和信息化研究院、江苏省苏商发展促进会等共同发起的江苏经信智能制造研究院（以下简称“研究院”）于今年上半年批准正式成立。研究院旨在连接江苏及全国的政产学研用核心资源，积极打造江苏智能制造的支撑平台和体系。

江苏省经信委副巡视员周毅彪出席本次发布会，对研究院运行几个月以来整个高管团队的努力表示肯定，对菲尼克斯电气为推动江苏智能制造的发展所作出的努力表示赞许。周主任在发布会上向与会嘉宾介绍了由研究院鼎力支持的“世界智能制造大会”。大会由工信部、江苏省政府共同主办，将于12月6日-8日在南京召开。来自世界各领域的顶级专家和企业家将齐聚智造名城南京，参加此次中国智能制造领域最国际化、最高规格、最专业的智造盛会。（详情请关注微信公众号：wims2016）

菲尼克斯电气智能教育联盟再添新员

智能制造，教育先行。自2014年与同济大学中德工程学院共建国内第一个工业4.0智能工厂实验室以来，陆续有黄淮学院、新疆职业大学、同济大学中德工程学院工业4.0实验室二期项目、黑龙江工程学院、浙江大学控制学院等多个工业4.0实验室等相继或即将落成。本次发布会上，菲尼克斯电气又宣布与黑龙江工程学院、浙江大学控制学院缔结智能教育联盟关系。

菲尼克斯电气携手利驰软件、海普锐打造电气行业数字制造新生态

2015年，菲尼克斯电气宣布与中国隐形冠军、著名电气设计领军企业——利驰软件进行深度合作，通过战略投资助力其打造工业电气数字化云服务平台。本次发布会，利驰软件正式发布数字化新战略及融合菲尼克斯电气的数字化制造解决方案。此外，菲尼克斯电气还宣布对国内知名的工业智能制造系统供应商——厦门海普锐科技股份有限公司进行战略投资。

先后与利驰软件、海普锐的携手合作，均彰显了菲尼克斯电气联合本土行业优秀合作伙伴，共同打造电气行业数字制造新生态的坚定决心和信心。

菲尼克斯电气与工控网、众业达达成深度战略合作

本次发布会上，菲尼克斯电气正式宣布：战略投资工控网旗下的“工控猫”和“工控速派”，携手工控网推动工业数字化生态建设，并与工控网和众业达达成深度战略合作。

此次合作，基于菲尼克斯智能战略和智能产业生态的全方位竞争力，三方将共同引领中国工业自动化行业“互联网+”全价值链生态建设，为工业领域客户提供一揽子的智能制造完整解决方案，共同推动中国产业的转型和升级。

菲尼克斯电气成立智能制造技术工程有限公司

凭借着工业技术、信息技术和智能技术三重IT融合的竞争力，面对国内快速增长的智能制造领域市场需求，菲尼克斯电气于今年正式成立菲尼克斯智能制造技术工程有限公司。该公司将进一步整合集团和中国公司在智能业务运营、智能技术与工程、智能解决方案设计制造、制造执行系统与信息技术集成等智能制造领域多个技术板块的智能竞争力，构建安全可靠、智能互联的系统和解决方案，打造面向未来的绿色“智”造系统。

本次发布会，清晰地向业界传递出：菲尼克斯电气智能战略已站上了一个新高度。菲尼克斯电气将用心架接中德合作桥梁，打造政产学研用智能战略推进联盟，携手中国行业领袖企业，助力中国隐形冠军，共建中国工业数字化智能产业生态。菲尼克斯电气智能战略坚定在路上！