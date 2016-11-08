PI-China牵手AS-i 中国协会亮相2016上海工业博览会

2016年11月1日~ 5日，第18届中国国际工业博览会在上海国家会展中心隆重开幕。中国PROFIBUS & PROFINET协会（以下简称PI-China）首次牵手执行器/传感器接口（AS-i）中国专业委员会（以下简称AS-i 中国协会）亮相中国国际工业博览会-工业自动化展5.1馆，72平米的联合展区坚持“专业化、国际化、市场化、品牌化”为方向，聚焦前沿热点领域，吸引了众多专业观众驻足交流。

从设计之初，PI-China & AS-i中国协会联合展台就紧紧围绕“创新、智能、绿色”的主题，重点划分了智能工厂软硬件平台、PROFINET产品展示墙以及协会会员展区3大特色区域进行展示。

1) 智能工厂软硬件平台博眼球！

由PI-China和AS-i中国协会挂靠单位机械工业仪器仪表综合技术经济研究所设计及集成的“智能工厂软硬件平台”，其以组装小火车为背景，模拟从客户下单、制造生产加工、自动物流仓储以及可实现配置自由选择的定制化个性颜色的火车模型全过程，体现整个过程管控追踪的自动化、信息化以及智能化的解决方案。而且，每个工段的所有工件都设置二维码扫描，可通过RFID技术进行实时识别，并统一由MES生产执行系统分配加工指令，自主进行机器人分拣物料、进料、数控加工、焊装、组装以及订单信息无误检测等生产流程，不仅提高了设备的可用性，而且提升了生产效率。更值得一提的是该“智能工厂软硬件平台”选用了推荐性国家标准GB/T25105.1~3-2014——PROFINET技术为其通信平台，集成了市场上广泛使用的PROFIBUS、AS-interface以及IO-link技术，受到了众多专业观众的一致好评，并认为体现了有关智能制造概念的相关元素。

2) 6米长的PROFINET产品展示墙亮点多！

6米长的PROFINET多厂商展墙中安装了大大小小70多个PROFINET的设备，包含了PROFINET的控制器、变频器、编码器、IO模块、称重仪表、控制面板、伺服控制器、网关、交换机以及PROFINET的开发组件。其中，本土厂商的PROFINET设备占据了整面展墙70%的面积，首次超越了外资企业展示的PROFINET设备数量，而且今年参与PROFINET多厂商展墙的企业也达历史之最，达到30家企业。本次展示的PROFINET开发组件区域也多达12家企业，包括：西门子、菲尼克斯电气、德国赫优讯、molex、瑞典HMS、德国D&A、profichip、南京诚达等，关注研发的观众能够从以上这些会员展示的PROFINET开发组件中了解到如何开发PROFINET设备及在研发过程中能够获得相关技术支持。

3) PI-China和AS-i中国协会会员展区各显神通！

PI-China和AS-i中国协会携10多家会员单位，包括西门子、菲尼克斯电气、GE自动化&控制、沈阳中科博微、倍加福、瑞典HMS、德国D&A、上海泗博、易福门、南京诚达、微硬创新等会员单位的智能化解决方案以及其提供的PROFIBUS、PROFINET、AS-interface产品及服务参展。通过PI-China以及AS-i中国协会的平台，共同分享经验及技术，从而发挥会员与无处不在的PROFIBUS、PROFINET以及AS-interface用户之间的真正优势，服务于众多领域。

PI-China和AS-i中国协会首次联合展出，也是借展会期间能够最大限度地为专业观众提供更多互动和交流的平台，充分展示PROFIBUS、PROFINET以及AS-interface的新产品。与用户交流新技术，联手开拓合作的新领域，分享彼此发展的经验，共谋发展新篇章，共同引领和推动中国工业未来的繁荣发展！

PI-China秘书处供稿