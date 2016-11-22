第二届“BACnet黄金周——从绿色楼宇建筑走向绿色城市”活动在北京圆满落幕

2016年11月14-18日，由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会（SAC/TC124）秘书处、全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会（SAC/TC426）ITEI秘书处主办，机械工业仪器仪表综合技术经济研究所（ITEI）技术推广中心承办，BACnet国际协会、BACnet欧洲协会、BACnet大中华及亚洲协会(BIG-CA)等单位支持的第二届“BACnet黄金周——从绿色楼宇建筑走向绿色城市”活动在北京成功举办，内容包括：研讨会、技术培训、设备互操作测试等三个环节。邀请到如西门子、Delta、法国彩虹、施耐德电气、Smart IO、江森自控、上海仪电智通等60余家楼宇行业知名厂商参加。

11月14日举办研讨会，邀请BACnet国际主席Andy McMillan先生、SSPC135主席Bernhard Isler先生、BIG-CA主席陈以立先生、BIG-CA副主席潘正兴先生、BTL测试实验室经理Duffy O’Craven先生、BACnet国际董事Raymond Rae先生、建筑环境与节能研究院曹勇教授、ITEI副总工李玉敏研究员、复旦大学周小林博士及仲永为博士等国内外高层及专家做专题演讲。演讲嘉宾通过BACnet技术应用案例，同与会代表分享了BACnet技术在全球绿色校园、绿色建筑、智慧城市等的理念与成功经验，受到参会代表一致好评。

11月15日，BACnet技术培训。邀请SSPC135主席Bernhard先生担任培训主讲，BIG-CA技术顾问周泓老师辅助讲解。内容包括：BACnet IP、BACnet网络安全、BACnet web服务器、BACnet语义信息等。来自西门子、霍尼韦尔、Delta、法国彩虹等关注BACnet相关产品的10余家公司工程技术人员接受了培训。此次培训加深了学员对BACnet协议的理解，解答了学员们在实践中的诸多疑问，参加培训学员均获得BIG-CA协会统一颁发的培训证书。

11月16-18日，开展BACnet设备互操作测试活动。邀请BACnet技术专家周泓及SSPC135主席Bernhard Isler先生作为现场全过程测试指导。邀请西门子、法国彩虹、Delta、江森自控等10家国内知名楼宇自动化公司参加BACnet设备互操作测试。此项活动包括三个阶段，即一对一测试、环网测试和自由测试。帮助参与公司对其产品在设计和研发过程中考虑不足的bug进行检测及分析，根据测试效果给出参数修正和改进建议，促进产品的快速成型。

2015年首届“BACnet黄金周”在深圳成功举办，使之成为BIG-CA协会品牌活动。2016年“BACnet黄金周”在北京召开，多位BACnet国际高层及国内外专家发表精彩演讲、提供优质培训&设备互操作测试，进一步扩大“BACnet黄金周”在楼宇行业活动中的影响力。2016年8月15日BACnet大中华及亚洲协会中国秘书处正式设立在我所，为BACnet技术在中国的推广应用奠定了基础。目前，我所将积极建立BACnet中国测试中心，希望尽快能够独立承接BACnet产品测试工作，这将极大降低国内企业开发BACnet产品的成本，促进这项国际领先技术在国内楼宇自动化控制领域的快速发展。此次活动的成功举办也巩固了我所与BACnet国际在培训&设备互操作测试合作方面的成果。未来智能楼宇技术将向高智能和高能效方向发展，绿色楼宇BACnet技术将发挥重要的作用！