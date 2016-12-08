仪综所专家主持召开中德智能制造可靠性工作组会议

为了落实机械工业仪器仪表综合技术经济研究所（以下简称仪综所）与德国电工电子与信息技术标准化委员会（DKE）签署的合作备忘录，将我国相关研究成果融入国际标准，2016年12月2日由仪综所标准检测中心副主任丁露博士组织，在法兰克福召开了中德智能制造可靠性标准工作组会议。来自DKE、倍加福、久茂、Innotec、Exida和西门子的德方专家，以及仪综所所长欧阳劲松教授、副总工兼功能安全中心主任史学玲教授参加了本次会议。仪综所李春霞高工、熊文泽工程师、王成城工程师、汪烁工程师通过电话会议的方式参加了有关讨论。作为IEC/TC65/AHG2自动化系统和设备工作组召集人和中德智能制造可靠性标准化工作组中方负责人，丁露博士与西门子的Werner Krämer先生共同主持了本次会议。

会上，丁露博士首先介绍了目前正在制定的《自动化系统和设备可靠性第1部分：数据和采集规范》标准草案进展情况，王成城工程师对标准框架进行了逐条介绍，随后与德国专家针对该标准内容和技术细节进行了深入的讨论。会议明确了标准范围，并部署了后续工作安排。下一版草案将在明年2月电话会议上继续讨论，预计5月提交IEC进行立项投票。

在本次会议开始之前，欧阳劲松所长与DKE主席Bernhard Thies博士进行了会谈。双方一致同意应继续加强合作，在国际层面共同推动安全一体化、系统和设备可靠性、工业无线通信、物联网等智能制造/工业4.0相关技术研究和标准制定。本次会议是落实2014年双方签署的工业4.0标准化合作协议的重要内容。

12月1日，仪综所相关专家受邀对德国倍加福公司总部进行了调研。通过实地考察和座谈交流，深入了解该公司传感器产品和相关技术，并在智能制造技术及解决方案等方面进行了讨论，为开展智能制造相关工作提供了宝贵经验。