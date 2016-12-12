仪综所参展世界智能制造大会并做智能制造标准化专题报告

由工业和信息化部、江苏省人民政府共同主办的世界智能制造大会于2016年12月6-8日在南京国际博览中心隆重举办。本次大会以“让制造更聪明”为主题，共设置了1个高峰论坛、8个专题论坛、1个世界智能制造展览会和8个专项活动，聚焦世界智能制造发展方向，分享智能制造创新与实践经验，发布世界智能制造前沿技术和最新产品，展示中国智能制造发展成果，是我国智能制造领域开展国际交流与产业合作的一次盛会。大会开幕式上，工信部辛国斌副部长做主旨演讲，并举行了智能制造“十三五”规划发布和中国智能制造系统解决方案供应商联盟启动仪式。

据统计，本次大会参会人员达4000多人，参会院士27人，其中，来自美、德、瑞典等国知名研究机构的专家和国际知名人士200余人，外籍院士8人，参会世界500强企业超过31家，来自全球10个国家地区的近300家智能制造领军企业参展，会议和展览总面积近10万平方米。

机械工业仪器仪表综合技术经济研究所（以下简称仪综所）以特装形式参加了本次展会。通过6块展板及2块DEMO板，集中展示了仪综所在智能制造标准化及试验验证平台、工业通信测试和验证平台、智能制造装备集成解决方案、智能制造工业软件研发与实施等方面的主要工作和取得的成绩。

本次展出的智能工厂软、硬件演示平台得到了来馆观众的广泛关注。该演示平台选用PROFINET技术为其通信平台，集成了市场上广泛使用的PROFIBUS、AS-Interface以及IO-Link等技术和来自29家国内外公司的产品，通过模拟实际工厂智能制造各要素，从不同角度呈现先进制造技术和产品在工厂各生产环节中的关键作用，充分体现了自动化和信息化的深度结合。它基本实现了企业设计、工艺、制造、管理、物流等环节的集成优化，为推进企业数字化设计、可视化管理、质量控制与追溯、智能物流做出了多方面的尝试，为企业实现智能制造工厂设计提供借鉴。

仪综所所长欧阳劲松教授应邀参会，并在智能制造标准化专题论坛上就《智能制造的核心要素及其标准化》做专题报告。该报告从制造业及其相关概念入手，分析了数字工厂到智能制造/工业4.0的核心要素及关键标准，最后提出对我国智能制造工作提出建议和思考。会议期间，我所专家还与德国电工电子与信息技术标准化委员会（DKE）、西门子、武汉船机等国内外单位的专家进行了交流。

（仪综所供稿）