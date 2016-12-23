ABB岸电技术为大连港提供可持续解决方案

ABB宣布与国网信息通信产业集团旗下的北京智芯微电子科技有限公司开展合作，为位于辽宁的大连集装箱码头提供岸电解决方案，助其提升供电可靠性并减少停泊船只对港口和周边地区所造成的环境影响。

近年来，在我国能源转型的背景下，国家电网公司积极推进“以电代煤、以电代油、电从远方来”的电能替代计划，提高电能在终端能源消费的比重，以实现节能减排和提高能效的目的。大连港集装箱码头的“船用岸电”项目便是其中一部分。

在该项目中，ABB提供的岸电解决方案通过船用岸电技术，为大连港来往的集装箱船只提供高质量的电源以替代船载柴油机发电，使其显著减少温室气体排放，从而减轻停泊船只对港口和周边地区所造成的环境影响。

基于ABB岸电解决方案，停靠大连港集装箱码头的船只可以在无需中断照明、取暖和制冷等服务的前提下与岸上电源快速连接，同时关闭船载柴油机，消除在港内停泊期间的碳排放以及噪音和振动。同时，这一技术还帮助大连港利用为船只供电所带来的收入加速投资回报，从而为其进一步提升电力基础设施配套建设提供资金。

大部分集装箱船配备的船载电气系统运行频率为60赫兹，而国内电网的频率为50赫兹。ABB解决方案可将来自电网的电力转换为直接可接入船载电网的负载频率和电压水平，实现岸上电源与船载电网的无缝连接。

在刚刚完成的第一阶段工程中，ABB提供了两套PCS 100静态变频器、电力变压器、50赫兹和60赫兹中压开关柜，以及控制和保护设备。ABB还将通过其岸电合作伙伴伏特集团提供接线盒。ABB将负责岸电解决方案的设计、工程、安装、调试以及总体项目管理。

ABB这一绿色电源解决方案不仅为大连港带来长期可靠的电力供应，也将帮助当地社区改善周围环境，助力大连港打造环境友好和生态绿色港口。

ABB（ABBN: SIX Swiss Ex）是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业，致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。在超过125年创新历史的基础上，ABB正在不断地推动能源革命和第四次工业革命，谱写工业数字化的未来。ABB集团业务遍布全球100多个国家，拥有13.5万名员工。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动，员工1.8万名，拥有40家本地企业和遍布全国147个城市的销售与服务网络。