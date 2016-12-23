ABB机器人应用中心落户重庆

今天，ABB机器人重庆应用中心项目签约仪式在重庆市两江新区成功举行，标志着机器人业务在西部地区布局的重要一步。重庆市政府副秘书长张智奎，两江新区管委会常务副主任汤宗伟等出席了签约仪式。

ABB机器人重庆应用中心将为西南地区客户提供机器人销售、应用、系统集成以及相关服务，整合系统集成商资源，推动机器人产业发展，重点满足汽车、3C产品制造、装备制造和消费品制造等领域对工业机器人快速增长的市场需求。

ABB集团高级副总裁、ABB（中国）有限公司董事长兼总裁顾纯元博士表示：“以工业机器人为代表的智能技术是实现制造业转型升级的重要途径，可以帮助中国从‘制造大国’迈向‘制造强国’。通过应用中心的建设，ABB将推动机器人产业在重庆的发展，支持制造业升级，帮助客户增强竞争力。”

汤宗伟常务副主任在签约仪式上表示：“ABB不仅是全球电力与自动化技术的领导者，也是工业机器人的领导企业。ABB的入驻必将有助于重庆及两江新区智能制造水平的全面提高。”

重庆位于长江上游地区，是我国西南地区最大的工商业城市。随着老工业基地改造振兴步伐加快，重庆已形成电子信息、汽车、装备制造、综合化工、材料、能源和消费品制造等千亿级产业集群。近年来，随着招工难以及土地、原料和人工成本的快速上升，以重庆为代表的中西部地区的现代制造业亟需升级转型，以提升其市场竞争力。工业机器人成为解决这一系列挑战的突破口。

作为全球领先的工业机器人供应商，ABB为包括汽车、塑料、金属加工、铸造、电子、机床、制药以及食品和饮料等行业提供强大解决方案，致力于帮助客户提高生产效率、改善产品质量、提升工作安全性。目前，已有超过30万台ABB机器人在世界各地安装并投入使用。

1994年，ABB机器人业务进入中国，并于2005年在上海成立ABB机器人研发中心和生产基地。经过20余年快速发展，ABB已经成为国内唯一一家拥有工业机器人从研发、生产、销售、工程、系统集成到服务全价值链本土化的跨国企业。截至目前，ABB上海生产基地生产机器人累积超过5万台。

重庆应用中心将成为继珠海和青岛之后ABB机器人在华的第三家应用中心，也是ABB进一步落实本地化战略的积极举措。

经过多年发展，重庆已成为ABB在华重要的研发和生产基地。目前， ABB在重庆设有ABB变压器有限公司和重庆ABB江津涡轮增压系统有限公司两家工厂、一个区域性的综合服务中心、一个工程中心，拥有近900名员工以及完整的销售服务网络。ABB参与了江北机场、南川体育馆、城市轻轨、万州电厂和长安福特重庆工厂等众多本地项目建设。

此外，ABB集团已连续11年参加重庆市市长国际经济顾问团会议，为重庆建言献策；2015年6月，ABB在华最大年度客户活动“自动化世界”也首次移师西部，在重庆举行。