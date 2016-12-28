西门子推出采用开放式冷却回路的集成驱动系统

水冷型 Sinamics S120 变频器和 Simotics FD 电机使整个传动系统共享冷却回路

工业用水变身传动系统冷却水

高效冷却理念降低购置和运行成本

基于全集成驱动系统（IDS）理念，西门子日前推出由Simotics FD电机和水冷型Sinamics S120变频器组成的环保型集成传动系统。该系统采用集成冷却理念，将可用工业水转化为传动系统冷却水，使设备、电机和变频器共享开放式冷却回路。共享冷却回路使变频器可省去循环冷却环节，大幅减少所需空间的同时提高了经济和能源效率。这种柔性传动系统可满足钢铁、汽车和过程工业的复杂应用需求以及海上和船舶应用需求。

水冷是一种有效的电机和变频器散热方法，在过程工业领域非常重要。西门子推出了一种高效的一体化理念，最大限度降低对水质的要求。这意味着任何可用水均可用于传动系统冷却，包括工业领域常用的工业水和处理后的江河水。由于整个系统能够抵抗冷却水中的富氧，它能够预防有害氧化。冷却水中无需添加剂，这不仅能降低传动系统的环境影响，还能简化调试和维护。铜镍合金的使用能确保传动系统耐腐蚀和抗微生物滋长，从而增强系统的耐用性。此外，对电机和变频器进行水冷的集成冷却装置能够提高散热效率，大幅减少对成本高昂的空调系统的需求。此外，废热也可以得到有效利用，提高系统的总体能源效率，并为能源回收创造可能（取决于具体的应用类型）。由于变频器和电机可轻松实现高防护等级，这套水冷系统即使在严苛环境下亦能实现最高可靠性。