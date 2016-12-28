ABB携手中石化炼化工程开拓全球市场

以“一带一路”建设为契机，支持中国企业加快“走出去”

北京，2016年12月26日

近日，ABB与中石化炼化工程集团股份有限公司（“中石化炼化工程”）签署采购服务承诺协议，以进一步深化双方合作关系，合力开拓全球炼油化工工程市场。根据协议，ABB将与中石化炼化工程及其下属企业开展多层次、全方位的深度合作，为其海外工程总承包项目提供工程咨询、一体化的电气与自动化解决方案和专业服务。

中石化炼化工程（集团）股份有限公司是由中国石油化工集团公司控股的、面向境内外炼油化工工程市场的大型综合一体化工程服务商和技术专利商，是目前国内最大的工程建设企业之一。中石化炼化工程在设计和建设大型复杂项目方面有着骄人的业绩，具有卓越的市场竞争力。公司从1990年开始成功进入国际市场，在全球承担了多个炼油和石油化工工程项目，从2000年至今在国际工程市场累计完成合同额约100亿美元。

目前，ABB已参与中石化炼化工程承建的哈萨克斯坦阿特劳炼油厂芳烃生产装置和原油深加工项目、泰国石油聚丙烯项目和马来西亚炼油、化工一体化项目等多个海外总承包项目的建设，并建立起长期、互信的合作伙伴关系。在此基础上，双方希望进一步发挥各自优势，将中石化炼化工程强大的资源整合、项目管理和执行能力，与ABB先进的产品和技术、丰富的海外项目经验与一站式服务能力相结合，以更紧密的合作模式在国际市场寻求发展，打造ABB携手中国企业“走出去”的新典范。

近年来，随着经济全球化进程的深化和我国综合实力日益提升，一大批中国企业正加快走出国门的步伐，在全球范围内开展投资和参与国际竞争。依靠遍布全球约100个国家的业务网点以及丰富的海外项目管理经验，ABB积极配合和支持国内企业参与“一带一路”沿线国家的能源、交通和基础设施建设，为其海外项目提供本土化设计、工程、咨询和服务，助其降低项目成本和工程风险。截至目前，ABB与中国中车、中国石化、中国石油、北方重工、中建材、哈尔滨电气等多个企业开展深度合作，足迹遍布亚洲、中东、非洲及拉丁美洲的众多海外项目。

在土耳其黑海沿岸，ABB负责为哈尔滨电气集团公司总承包的泽塔斯2×660兆瓦超临界燃煤火力发电项目设计、安装和调试整套的全集成自动化系统（包含锅炉与汽轮机控制及保护、发电机和电气系统监控、脱硫及整套发电厂配套设施以及低压开关设备等），以提高电厂资产的运营效率和灵活性。该项目是哈尔滨电气在土耳其市场承揽的最大的火电项目，为其进一步开拓欧洲及中亚电力市场奠定了坚实的基础。

在土耳其的另一座城市——伊兹密尔市，中国中车旗下的唐山轨道客车有限责任公司（“唐车公司”）负责为该市二号轻轨项目设计和制造95辆轻轨列车。该项目对机车牵引电机在设计紧凑性、散热性与防尘防潮能力、材料等级以及零部件的机械强度等方面提出许多要求。对此，ABB对牵引电机进行设计优化以全面满足项目要求。在此之前，ABB还曾为唐车公司建造的土耳其萨姆松市5列100%低地板现代有轨电车提供了轻轨车辆牵引系统解决方案。双方在多次良好合作中共同开拓土耳其轨道交通市场。

在巴基斯坦，ABB携手电气成套设备供应商北方重工集团有限公司，向巴基斯坦最大的化肥制造商富士化肥集团提供了70多台技术领先、性能可靠的MNS3.0+M10x智能低压开关柜，为其自备电厂物料输送项目的电机设备提供保护、控制、监测和管理，能够在收集电机运行数据的同时及时预警，大大提升工厂运营的稳定性和安全性。该项目为北方重工进军巴基斯坦市场打下了坚实基础。

在沙特阿拉伯，ABB为中国建筑材料集团有限公司总承包的日产6000吨水泥生产线项目提供了Emax空气断路器、塑壳断路器、软起动器、接触器等高性能的低压产品，为该项目的安全稳定生产提供可靠的电力保障。目前，ABB电气产品已广泛应用于中建材多个总包项目中，积极支持其开拓海外市场。

除此之外，ABB还向中国中材国际工程股份有限公司总包的厄瓜多尔日产4500吨熟料生产线提供了低压开关设备；向中国机械设备工程股份有限公司承建的安哥拉索约联合循环电厂提供420千伏气体绝缘开关设备，支持更多的中国企业在不同国家和地区参与项目、开拓市场。

ABB（ABBN: SIX Swiss Ex）是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业，致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。在超过125年创新历史的基础上，ABB正在不断地推动能源革命和第四次工业革命，谱写工业数字化的未来。ABB集团业务遍布全球100多个国家，拥有13.5万名员工。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动，员工1.8万名，拥有40家本地企业和遍布全国147个城市的销售与服务网络。