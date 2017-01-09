台达于CES 2017 发布全系列Vivitek新产品与 NovoAssured学习计划

全球电源管理及散热解决方案的领导者台达于今日发布Vivitek全系列新产品与解决方案，包括NovoConnect系列产品的无线协作系统NovoEnterprise和NovoTouch，以及电子看板解决方案NovoDS4K。NovoEnterprise为一款可支持4K 分辨率影音串流的无线协作系统，结合LauncherPlus，能提供一个简单易用、支持多操作系统与多用户的协同合作环境。此外，台达亦在这次展会中公开NovoAssured学习计划，本计划是由Vivitek、美国普渡大学教育学院学习设计和技术课程与Starin Marketing共同推广，通过采用NovoConnect系列中的NovoPro平台，协助教学者在教室中和学生进行实时互动、数据分享，以及测验投票等，以提升教学效益。另外，台达也推出Vivitek的首款真实4K家庭剧院投影机HK2288和激光超短焦投影机DH765Z-US。全新产品与解决方案都在台达CES展区(拉斯维加斯会议中心南馆，展位号码：20936)展示。

台达执行长郑平表示：“凭借丰富的设计和工程经验，台达长期以来致力于开发创新和领先业界的解决方案，Vivitek亦贯彻这样的理念，推出全新的NovoConnect解决方案，用领先业界的技术，带动无线协同新趋势。”

台达美洲区总经理黄铭孝指出：“无论在校园或企业环境，善用科技协助人们建立连结、协同合作、共享创意是提升沟通效率的重要方式。Vivitek持续提供创新方案，以界面友善、可靠、节能的优势，在美洲市场累积品牌影响力。”

全新NovoConnect解决方案启动下一代无线协作应用

三款全新NovoConnect解决方案包括NovoEnterprise、NovoTouch和NovoDS4K。其中，NovoEnterprise为一款专为办公环境所设计的无线协作系统，领先业界支持4K (3,840 x 2,160)分辨率影音串流，支持多操作系统与多用户的协同合作环境。演示者和参与者可以通过计算机、平板电脑或智能手机彼此交换和共享数据。NovoEnterprise可以同时连接最多64个用户的设备，并在一个屏幕上同时显示四个分割画面。

台达视讯事业部总经理傅洁表示:“NovoConnect解决方案展示了新一代无线协作技术并开创未来的无限可能。NovoAssured学习计划即是一个很好的例子，说明如何运用NovoConnect解决方案打造一个动态、更高生产力和参与感的协作环境。”

NovoEnterprise不仅提升会议室的功能，用户也可将NovoEnterprise与Vivitek的投影机相连，以带来更多使用弹性。举例来说，将NovoEnterprise连接至Qumi Q8 LED 1080p便携型投影机，无论是手机上的图片、近期事件，或是储存在平板电脑上的相关图表，参与者都可以轻松地把画面投射到墙上共享内容。

此外，不论用户的设备为Windows或OS操作系统，只要将LauncherPlus插入计算机的USB接口，即使计算机没有安装软件或没有接入网络环境，也能直接接入 NovoEnterprise系统。远程管理功能则让管理员可以轻松地监控和维护安装在办公室中的NovoEnterprise设备。

NovoTouch为一款整合式的无线演示和协作解决方案，结合NovoConnect的协作技术与4K的75英寸触摸屏，可支持10点书写，20点手指触摸。除了无线演示、内容共享之外，它也提供投票等进阶功能。

NovoDS4K则为一款4K数字电子看板解决方案，协助用户更新与管理实时内容。通过该设备，用户无需编写程序，即可以轻松简单地制作用于电子看板的内容。

NovoAssured学习计划鼓励运用技术实现互动教学

NovoConnect系列产品可应用于包括个人、企业到教育环境等不同领域。今日发布的NovoAssured是运用NovoConnect产品系列中的NovoPro无线演示和协作系统，并针对教育领域所推广的学习计划，由Vivitek、美国普渡大学教育学院学习设计和技术课程与Starin Marketing共同推广。此计划协助教育工作者运用NovoPro系统，为学生提供更有趣、更具创造性的数字学习体验。一台NovoPro系统可同时连接64台计算机、平板电脑或其他移动设备，以满足教室中的学习需求。

普渡大学学习设计与技术课程召集人Tim Newby表示：“NovoAssured学习计划通过NovoPro平台所提供的各项互动功能，协助教育工作者实现他们的交互式数字教学理念，打造全新的学习体验。该计划将阶段性推展，以落实教学转型的目标。”

新款Vivitek投影机让家里和教室化身为剧院

HK2288 4K投影机为Vivitek全新的4K家庭剧院投影机产品系列的第一款产品，多款4K家庭剧院投影也预计将在2017年陆续推出。HK2288支持3,840 x 2,160分辨率、2,000 ANSI流明，以及50,000：1对比度，可以投射出超过327英寸的影像。针对教育与企业应用，Vivitek亦推出了其第一款超短焦激光投影机DH765Z-UST，通过超短焦技术，避免对演讲者的眼睛造成眩光以及投射影像的阴影。 DH765Z-UST提供全3D功能、1,920 x 1,080分辨率、3,500 ANSI流明，以及12,000：1的对比度。由于采用激光光源，光源使用寿命可长达20,000小时，并可投出150英寸的影像。