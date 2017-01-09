西门子助力金宇生物打造国际领先的智能化生物科技产业园

西门子与金宇生物签署战略合作协议全面深化合作

西门子凭借制药数字化企业解决方案助力金宇生物建设面向“工业 4.0 ”的数字化工厂

双方就Simatic IT eBR和Comos平台签订软件与工程合同

西门子今日与金宇生物技术股份有限公司（金宇生物）签署战略合作协议，将利用西门子的先进数字化企业解决方案帮助金宇生物建设面向“工业4.0”的智能化产业园区，打造国际一流的生物科技产业园。内蒙古自治区副主席王波、呼和浩特市市长李杰翔、副市长毕国臣等领导出席并见证了签字仪式。

西门子与金宇生物将在自动化、数字化、智能化等“工业4.0”关键领域紧密合作，致力于打通企业研发、生产与质控等环节，实现工程管理、设备运维、环境监控、节能减排的数字化。根据协议，西门子将向金宇生物提供一系列产品、系统以及相关解决方案和技术支持，帮助其实现厂区智能化，包括园区的整体规划、工业信息安全和网络系统、智能生产系统、建筑管理、能源管理、实验室管理系统等。目前，西门子与金宇生物就制药行业制造执行系统Simatic IT eBR和工程设计与运维管理平台Comos签订了软件与工程合同，引入西门子Simatic全集成生产管理系统和“一体化工程到一体化运维”的先进数字化设计理念。

“金宇生物技术股份有限公司是西门子在制药领域非常重要的合作伙伴之一。”

西门子（中国）有限公司执行副总裁过程工业与驱动集团总经理林斌表示，“数字化是通往‘工业4.0’和‘中国制造2025’的必经之路，我相信西门子与金宇生物合作打造的数字化工厂将成为制药行业，乃至流程工业数字化工厂的典范，助力金宇生物实现全面的产业转型升级。”

“西门子作为数字化企业的领军企业，以持续的技术和管理创新，不断为社会提供优质产品和先进的技术服务方案。”金宇生物技术股份有限公司董事长兼总裁、党委书记张翀宇表示，“金宇生物秉承创新引领未来的宗旨，融合西门子的技术与经验建立数字化工厂形成智能化制造体系，必将引领制药行业的数字化发展趋势，共同满足客户的需求。”

随着全球监管部门对制药行业数据完整性的重视，数字化成为制药领域的日益关注的话题，是中国药企实现转型升级的必由之路。西门子为制药行业提供经过验证的集成的数字化解决方案，该方案包括Simatic IT eBR MES系统、Comos工程设计与设备运维管理平台、Simatic PCS 7过程控制系统、Batch批处理系统、SIPAT过程分析解决方案、Scalance信息安全与工业网络以及XHQ综合信息管理平台等，并为该数字化解决方案提供满足FDA、EMEA、CFDA等要求的计算机化系统验证服务，助力中国药企提升品质、走向世界。

金宇生物是中国兽用生物制品行业的领军企业，在产品质量与检测方面已成为行业标准的制定者，其自有产品质量标准一直高于行业标准，在大规模哺乳动物细胞培养、重组蛋白纯化及检定方面有相当的技术积累。2015年金宇生物在中国口蹄疫疫苗市场排名第一，直销份额高达60%。目前，金宇生物在呼和浩特市投资50亿元兴建金宇生物科技产业园，总建筑面积330,600平方米，将形成人用生物制药、兽用生物制药、中外合资生命科学、研发配套综合服务四大功能区，打造技术支撑与孵化平台。