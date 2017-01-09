“艾智慧、爱工程”技术竞赛完美落幕

说起北京科技大学，相信大家对于这个夏天举办的“奔跑吧！工程师”卓越工程营活动一定还记忆犹新吧！每次携手北京科技大学，双方都可以碰撞出无数的灵感火花呢。为什么呢?

因为：

有着这样一群“欲与天公试比高”豪迈情怀、循循善诱的老师；

于是有了这样一群 “数风流人物还看今朝”激情四射、求知若渴的学子；

还有一群“俯首甘为孺子牛”乐于奉献实践真知的技术专家；

古代帝王都说“爱江山、更爱美人”，而我们今天偏要“艾智慧，更‘爱’工程”

2016年12月29日，北京科技大学与艾默生（北京）仪表有限公司携手举办“艾智慧、爱工程”技术竞赛的评选活动圆满结束；至此，历时六个多月的技术竞赛的盛宴也完美拉上帷幕。

北京科技大学高等工程师学院李京社书记、赵志毅副院长、王小宁副院长、刘涛、魏鑫、周珂、白艳茹、尤洋洋、宋鹏、李勇威、李昕彤等老师以及艾默生（北京）仪表有限公司高级工程经理王英哲、研发经理赵颖、高级工程主管张文鹏、人力资源总监武利亚、人力资源大学项目负责人焦玉香、艾默生自动化解决方案高级招聘经理及大学项目负责人冯晶一起出席活动，参与评选和颁奖典礼。

此次技术竞赛充分发挥了艾默生（北京）仪表有限公司的工厂优势，为学生提供了实践观摩和技术探讨平台，竞赛题目也根据学生的专业及当今工厂热门技术话题而展开，主要包括三个题目：材料智能优化-耐尿素腐蚀材料，智能识别系统以及工业机构设计-桶装物料余料利用。初赛共18个小组报名，经过初选报告设计、实践优化的过程，最终5个小组跻身决赛。经过工厂实地参观、老师和企业专家的共同指导，参赛选手根据实际状况再反复对其设计进行持续优化，从而使其设计更具实践性和竞争力。经过精彩展示和激烈角逐，得益于其设计与实践的完美融合，最终由智能识别项目的两个小组获得一等奖。