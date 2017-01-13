1月9日至10日，“凝聚共识 创变未来”——台达机电2017中国区渠道商大会在云南大理隆重召开。台达董事长海英俊先生，中达电通副董事长尹镟博先生、中达电通机电事业部总经理吕石安先生及各产品处、大区总监，相关职能部门负责人，与来自台达中国区的机电渠道商代表共200余人欢聚洱海之滨，共同总结2016年渠道工作，热议2017年发展大计。

台达董事长海英俊先生在大会上介绍了集团整体发展情况，表示，成立于1971年的台达，秉承“环保 节能 爱地球”的经营使命，深耕“电源及元器件”“能源管理”“智能绿生活”三大业务范畴，多项产品居于世界领导地位。2016年，台达在多个产品领域都取得了突破性进展，也是台达机电充满收获的一年。2016年，在全国渠道商伙伴的支持和共同努力下，台达机电在中国大陆的业务继续保持增长态势。与此同时，2016年也是台达机电布局智能制造步伐更加稳健和坚实的一年。通过自主研发和战略并购，台达的智能制造产品线和解决方案日益丰富、完善，并成功应用于多个行业客户。海英俊先生并表示，台达机电未来的发展更加需要各位渠道商伙伴的鼎力支持，希望通过此次会议，能够与各位渠道商伙伴就台达机电未来的发展形成广泛的共识，并进一步凝聚力量，携手共同创造更加美好的未来！

会上，中达电通副董事长尹镟博先生重点分析了2017年的外部环境，并提出了台达机电业务未来市场发展策略。2017年，实体经济继续面临着需求不足、成本上升等压力，使制造业的转型升级形势更加紧迫；作为制造业转型升级的重要方向，智能制造将延续2016年如火如荼的发展态势，继续落地生根发展。此外，2016年，工信部、财政部也联合制定发布了《智能制造发展规划（2016-2020年）》，这些都对自动化厂商带来了巨大的发展机遇。2017年，台达机电将继续通过加大研发投入，丰富智能制造产品线，同时要强化和提升智能产线、能源管理等系统集成能力，以进一步完善台达机电智能智造生态系统。此外，也将通过深入挖掘和引导客户需求，努力为客户提供更加贴近需求和性能优异的智能产品和解决方案，也欢迎所有渠道商伙伴与台达一起加入制造业的转型升级行列，携手打造台达智能制造平台，为中国智能制造添砖加瓦。

在激烈的市场竞争中，“得渠道者得天下”已成行业颠扑不破共识，也适用于每一个企业。在此次大会上，中达电通机电事业部总经理吕石安向与会的渠道商伙伴介绍了台达机电的渠道政策，表示台达机电一直视渠道为实现持续稳定发展的重要保障，也高度重视渠道的建设和维护，并不断完善渠道政策，努力创造互利共赢的合作关系，以实现共同发展。

在台达机电产品2016年度的市场销售中，涌现出一大批表现优异、成绩显著的渠道商伙伴，大会也对这些渠道商伙伴进行了表彰和鼓励。海英俊先生、尹镟博先生、吕石安先生等分别为获奖的渠道商伙伴进行了颁奖，并鼓励获奖渠道商伙伴再接再厉，在2017年创造更加辉煌的业绩；也希望全体渠道商伙伴，在2017年能够不断突破，实现新的成长，壮大销售精英队伍。

此外，为进一步提高渠道商伙伴对台达机电产品及市场应用的了解，大会还安排了台达2017年机电重点产品介绍、案例分享和市场发展战略培训。

在为期2天的年会中，台达机电与来自全国的渠道商伙伴在友好融洽的氛围中，作了充分交流，并就台达机电未来的发展达成了最广泛共识。相信，2017年，通过与渠道商伙伴的携手合作，台达机电将取得更加优异的成绩。