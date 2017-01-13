西门子工业众创空间落户武汉创新中心

西门子武汉创新中心在汉发展的又一重要举措

建立“数字化”专业实验室、智慧水务实验室、工业软硬件平台及专家网络

携手合作伙伴共同探索中国智能制造的创新模式和产业生态系统

2017年1月10日，西门子工业众创空间在西门子位于武汉未来科技城的创新中心正式投入使用，这是西门子武汉创新中心在汉发展的又一重要里程碑。西门子将凭借领先的科技实力和创新实践，携手当地合作伙伴共同搭建“数字化”专业实验室、智慧水务实验室、工业软硬件平台及专家网络。工业众创空间将与本地产业现状与需求密切结合，为当地中小微企业提供创新项目孵化、专业培训和技术咨询等服务。

“数字化是一个长期的过程，它不仅仅是把数字化技术和工具运用在产品上，更要对整个组织模式和生态系统进行变革。”西门子（中国）有限公司高级副总裁、西门子中国研究院院长朱骁洵博士表示，“我们希望以武汉工业众创空间为试点，与当地政府和合作伙伴共同探索并建立中国智能制造的创新模式和产业生态系统。”

西门子工业众创空间作为“西门子中国创新中心”项目的重要组成部分，将致力于通过先进的工业物联网技术，与武汉当地高校包括华中科技大学、武汉大学、武汉科技大学以及武汉智能装备工业技术研究院等一起合作帮助本地中小微企业加速创新。

西门子武汉创新中心于2013年成立，以西门子中国研究院的资源作为基础，结合西门子全球研发体系和本地业务，西门子武汉创新中心以数字化的技术、产品和方案为研发重点，致力于通过需求驱动的工业数字化创新项目推动本地创新产业发展，吸引本地创新型中小微企业与西门子合作试点项目，从而实现与当地政府及本地合作伙伴的共同发展。

武汉创新中心在汉落户以后经过三年多的积累逐步形成了“一个技术创新方向，两个应用创新领域”的发展思路。一个技术创新方向，即工业物联网数据集成和应用支撑技术，两个应用创新领域包括智能制造和智慧水务。工业众创空间的开放为这两个应用领域提供了创新资源整合的平台，借助这个平台，可以构建一个协作创新的生态社区，实现多方共赢。

为进一步加强创新能力，西门子计划在2017财年（2016年10月1日至2017年9月30日）投入约50亿欧元用于研发，比上一财年相比增加了约3亿欧元。此外，西门子新成立了独立的初创业务部门next47来整合现有的初创企业项目，积极培育颠覆性的创新想法并驱动创新发展。去年西门子在中国提出了“西门子中国创新中心计划”，专注开展工业数字化领域的研究。在此计划下，除了武汉和无锡两个创新中心之外，西门子在青岛也建立了创新中心，并在苏州建立了中国研究院苏州院，致力于在中国进行工业数字化领域的研发。