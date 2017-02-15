《中国制造2025》1＋X规划体系：仪表行业迎新挑战

据工信部消息，《中国制造2025》“1＋X”规划体系已全部发布。规划体系中的“1”是指《中国制造2025》，“X”是指5大工程实施指南、2个专项行动指南以及4个发展规划指南。

5大工程实施指南包括国家制造业创新中心建设、工业强基、智能制造、绿色制造、高端装备创新工程。其中，智能制造工程以数字化制造普及、智能化制造示范为抓手，推动制造业智能转型，推进产业迈向中高端；高端装备创新工程以突破一批重大装备的产业化应用为重点，为各行业升级提供先进的生产工具。

此次规划体系的发布，不仅是中国制造2025加快推进的一个信号。对于仪器仪表行业而言，也是其加快智能制造，迈向高端化的助推器。

制造业的智能化转型已成为未来发展趋势，不仅是政策引导，市场也正不断推动着仪器仪表向智能化转型升级。以电力仪表为例，随着我国电力的不断发展，智能电网、特高压建设为仪器仪表行业带来了严峻挑战，迫切需要其日益智能化。不仅是我国，在世界范围内，智能电网已成为现代电网技术发展的必由之路，而智能电网的实现不仅是输电过程的智能化，还涉及到电网终端及中间运营环节的一整套环节的智能化实现过程。为满足智能电网的建设，电力仪表必须不断引进吸收最新技术成果，持续提高研制开发能力。

自2011年开始，我国智能电力仪表进入高速发展阶段，市场销量不断扩大，近三年年均复合增长率达到29.62%。我国电力仪表已初步形成产品门类品种比较齐全，具有一定生产规模和开发能力的产业体系，目前也有很多企业专注于高端智能电力仪表的研发、生产及销售，在市场中占据了相当大的比重。但国外一些知名度较高的企业凭借自身强大的资金实力和较高的品牌知名度，在国内市场中仍占据一定份额，尤其是在中高端领域。

随着科技的发展，高精尖领域的优势将被放大，届时，掌握高端核心技术的企业将在激烈的市场中占据主导地位。尽管我国电力仪表企业市场占有率较大，但大量分散的中小型企业在未来的科技浪潮下岌岌可危。

工业和信息化部长苗圩曾指出：“以智能制造为抓手，用互联网带动整个工业转型升级成为当务之急。中国装备制造业原有的传统优势正在减弱，装备制造业以每年25%的超高速增长时代已经结束，目前需要用以智能制造为主的高端装备制造为引领，带动整个产业转型升级。针对这一现状，我国将加快推动发展工业机器人、传感器、智能仪器仪表等关键部件和装置，实施智能制造装备发展专项。”

借着政策的东风，我国仪表企业应加大投入科研力度，加强核心技术的自主化研发，提高产品质量，布局高端制造领域，以适应未来高自动化与智能化趋势，迎接更多机遇与挑战的到来。

（来源：中国仪表网）