西门子动力系统助力“蓝鲸1号”深水钻井平台成功交付

西门子为全球最先进的超深水双钻塔半潜式钻井平台“蓝鲸 1 号”提供全球领先的 DP3 闭环动力系统

西门子提供的动力包系统容量相当于一个50万人口城市的用电量，保证平台稳定、可靠、高效地在海上驰骋

2017年2月13日，全球最先进的超深水双钻塔半潜式钻井平台“蓝鲸1号”在山东烟台交付，该平台配备全球领先的西门子DP3闭环动力系统。“蓝鲸1号”由中集来福士海洋工程有限公司（中集来福士）建造，采用Frigstad D90基础设计，是目前全球作业水深、钻井深度最大的半潜式钻井平台，可作业于全球 99%的海域，入级挪威船级社。该平台于2014获得《World Oil》杂志颁发的最佳钻井科技奖并在2016年获得美国OTC国际石油工业展览会最佳设计亮点奖。

西门子DP3闭环电力解决方案为“蓝鲸1号”钻井平台的节能和安全性提供了保障，可为该平台降低11%的油耗，减少35%的氧化氮和20%的二氧化碳排放。当平台上的发电机突然出现故障时，通过DP3闭环电力解决方案，备用发电机能在极短时间内启动，使平台获得持续的动力，保障安全稳定运行，并将主机维修费用降低50%。

西门子为“蓝鲸1号”提供的动力包系统容量相当于一个50万人口城市的用电量。西门子先进的动力包系统涵盖从高压配电板低压配电板到变压器、钻井变频器，推进变频器和推进电机等设备的“一站式”解决方案，让平台更稳定、可靠、高效地长年在海上驰骋。

西门子于2010年推出DP3闭环动力技术，并在全球率先将此技术应用到实船并获得船级社认证。这一技术可有效减少主机运行和维护时间，提高主机操作灵活性和燃油经济性，减少温室及有害气体的排放。目前，西门子DP3闭环动力技术已经在全球十几条实船上得到集成应用。

（来源：西门子（中国）有限公司）