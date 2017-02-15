霍尼韦尔参与建设中国迄今最大炼化一体化项目

美国伊利诺伊州蒂斯普兰2017年2月15日电 /美通社/ – 霍尼韦尔（纽约证券交易所代码：HON）今日宣布，旗下全球领先的炼油和石化行业供应商霍尼韦尔UOP将为浙江石油化工有限公司位于浙江舟山的新炼化一体化项目提供一系列的工艺技术。

霍尼韦尔UOP将为新项目提供一系列广泛的技术，包括工艺许可、工程设计、关键设备以及先进的催化剂和吸附剂产品。作为行业领先的自动化技术供应商，霍尼韦尔过程控制部也将为该项目提供先进的自动化控制技术。

根据当前中国经济发展规划，中国正着力建设七大石化产业基地。浙江石化的这一项目即位于其中一个产业基地，一旦建成，将有望成为中国最大的原油制化学品的炼化项目，也是全球最大的该类项目之一，着重生产各类石化产品，包括芳烃等用于制造树脂、薄膜、纤维等一系列产品的基础原料。

霍尼韦尔UOP中国区总经理刘茂树表示：“这一新炼化一体化项目的一期工程投产后每年的原油加工量可达2000万吨，芳烃年产量可达500万吨。它将帮助中国实现对二甲苯自给自足的目标，还将成为丙烯、航煤以及其它产品的一个新的主要生产基地。”

霍尼韦尔过程控制部大中华区副总裁兼总经理陈延表示：“Experion ® 过程知识系统 (PKS) 将为该生产基地提供专为霍尼韦尔UOP工艺装置设计和配置的自动化控制系统。通过将所有过程控制、安全系统及自动化软件集成于一个统一的架构内，我们能够为浙江石化提供预制的解决方案、更快的项目执行和优化的操作员接口。”

该炼化一体化项目将包含一套两车LD Parex™联合装置，包括UOP Sulfolane™， Isomar™ 以及Tatoray™ 工艺生产装置，每年可生产400万吨对二甲苯。对二甲苯是塑料的主要成分。

新工厂将建设一套RFCC催化裂化联合装置，采用UOP RCD Unionfining™和RFCC™工艺，每年可将500万吨渣油转化为高价值的燃料。

另外，该项目还将建设一套Oleflex™丙烷脱氢装置，每年可生产60万吨聚合物级丙烯，后者是另一种生产塑料、合成橡胶和汽油添加剂的基本原料。

该项目还将包括一套将减压柴油转换为石化原料的UOP Unicracking™加氢裂化装置、两套生产芳烃和混合高辛烷值燃料的CCR Platforming重整装置，以及一套用于脱硫的Unionfining石脑油加氢处理装置。

霍尼韦尔UOP是芳烃生产工艺技术的全球领先授权商。截至去年，霍尼韦尔UOP已在全球各地授权超过100套生产芳烃的联合装置和700多套单个工艺装置，其中300多套CCR Platforming重整装置、500多套Unionfining装置、158套Sulfolane装置、80套Isomar装置、58 套Tatoray装置、100套Parex装置和50套Oleflex装置。

霍尼韦尔过程控制技术帮助全球约一半的炼油厂每天处理原油4000万桶。这些技术控制并管理着全球超过五万个石油天然气储罐，约40%的天然气船，以及超过15万公里的石油天然气管道，足以绕地球四圈。

（来源：霍尼韦尔（中国）有限公司）