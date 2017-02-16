西门子携手中石化炼化工程集团共拓海外市场

双方将进一步深化在海外炼油化工工程市场拓展中的战略合作伙伴关系

西门子将提供工程咨询以及电气化、自动化和数字化解决方案

西门子凭借全球业务网络、先进技术和海外EPC项目的丰富经验助力中国EPC企业“走出去”

西门子与中石化炼化工程集团股份有限公司（“中石化炼化工程集团”）今日签署了一项境外项目采购服务承诺协议，进一步深化双方在海外炼油化工工程市场拓展中的战略合作伙伴关系。根据协议，西门子将与中石化炼化工程集团及其下属企业开展多层次、全方位的深度合作，为其海外工程总承包（EPC）项目提供工程咨询和电气化、自动化以及数字化的解决方案，范围涵盖自动化与驱动、发电设备、输配电、能源管理系统、智能电网、电厂自动化以及全球化服务等。

西门子与中石化炼化工程集团已经拥有十余年的合作伙伴关系。近年来，双方每年合作开展十余个项目，并开始在海外项目拓展中积极合作。去年，西门子助力中石化炼化工程集团赢得了来自马来西亚国家石油公司的项目，为该项目提供了压缩机设备，帮助中石化炼化工程集团在亚洲市场巩固其领先地位。

中国的“一带一路”战略正在为中国EPC企业带来全新的海外市场机会。据商务部数据显示，2016年中国企业在“一带一路”沿线61个国家新签对外承包工程项目合同超过8000份，新签合同额逾1260亿美元。西门子在电力、公用事业、交通、油气与化工、矿山与制造业等众多领域与中国EPC企业开展了紧密合作。针对越来越多海外业主对EPC企业提出“带资走出去”的要求，西门子还为EPC项目提供包括安排股权投资、项目贷款、出口信贷、融资咨询服务等金融服务解决方案。

目前，西门子已与中国能建、中国电建、中石油、中石化、中材集团、中集来福士等数百家中国EPC企业在近60个国家开展项目合作。例如，西门子帮助中国企业在全球十余个国家安装了超过37台重型燃气轮机、17台中小型燃气轮机以及11台蒸汽轮机。

（来源：西门子（中国）有限公司）