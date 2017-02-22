西门子全集成数字化之旅全新起航

全新升级的全集成数字化之旅融入西门子先进的数字化理念

现场展示“ 数字化双胞胎”与开放的物联网操作系统 MindSphere

未来六个月将深入全国21座城市，零距离接触3500名客户

西门子全新升级的全集成数字化之旅今日在北京正式启动。在此前自动化创新之旅的基础上，西门子全集成数字化之旅将西门子最先进的数字化理念，如“数字化双胞胎”和基于云的开放式物联网操作系统MindSphere融入其中，致力于向中国工业客户全面展示实现数字化转型升级和践行“中国制造2025”战略切实可行的案例和示范解决方案。全集成数字化之旅实体展示卡车将在未来半年内深入到全国21座城市，向3500多名客户进行零距离展示。

“数字化正在工业领域掀起深刻变革，而西门子是中国工业企业把握变革机遇的最佳合作伙伴。”西门子大中华区首席执行官赫尔曼（Lothar Herrmann）表示，“借助跨越全生命周期的数字化企业解决方案，以及在软硬件、服务乃至商业模式上的持续创新，西门子将帮助客户着眼于未来，更好地适应市场变化。”

西门子2015年启动全集成自动化之旅，目前总行程已超过10万公里，将西门子最先进的全集成自动化技术、产品、解决方案以及服务理念带给超过5000名中国的工业客户。此次升级的西门子全集成数字化之旅在自动化软硬件解决方案的基础上将虚拟调试以及“数字化双胞胎”的理念集成于TIA博途体验中心，让客户能够身临其境地体验“产品的数字化双胞胎”、“设备的数字化双胞胎”和“生产工艺流程的数字化双胞胎”为客户的生产所带来的价值。全集成数字化之旅生动演示了跨越产品与生产的全生命周期价值链的集成，彰显了数字化带来的高生产力与效率。

全集成数字化之旅另一大亮点是西门子推出的基于云的开放式物联网操作系统MindSphere。它是一个可扩展基础设施，能够采集生产数据，并将这些数据用于价值增值分析从而为客户带来收益。作为自动化和驱动设备领域的市场领导者，西门子能够利用其在工业领域巨大的装机量和在连接生产设备、智能数据采集方面的优势更好地为客户提供基于大数据的服务，从而为工业客户带来更多可持续价值。