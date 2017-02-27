西门子携手国机集团深耕全球装备制造市场

西门子与国机集团确立战略合作伙伴关系，共拓海外业务

西门子将为国机集团旗下企业提供全面的电气化、自动化和数字化产品、解决方案以及服务

西门子将凭借尖端技术、全价值链产品线、全球业务网络、金融解决方案及服务助力国内企业开拓海外市场

西门子今天与中国机械工业集团有限公司（国机集团）旗下子公司签署战略合作伙伴协议，双方将在技术研发、装备制造以及中国和全球工程项目总承包（EPC）项目等领域展开充分合作，助力国机集团及其旗下企业抓住“中国制造2025”与“一带一路”战略的机遇，加快产业转型升级并拓展本地和海外业务。本协议由国机集团的二级子公司中国轴承进出口联营公司发起，并作为西门子与国机集团旗下各级企业深入合作的桥梁。

“国机集团作为多元化、国际化的综合性装备工业集团是西门子的重要合作伙伴之一，”西门子（中国）有限公司执行副总裁过程工业与驱动集团总经理林斌表示，“凭借跨越产品与生产全生命周期的产品组合、覆盖200多个国家的全球业务网络、完善的金融解决方案及灵活的服务模式，西门子已成为中国客户服务本土市场、进军海外业务值得信赖的可靠合作伙伴。”

中国机械工业集团有限公司刘敬桢表示：“西门子以持续的技术和管理创新引领着面向‘工业4.0’的数字化企业进程，国机集团市场遍布全球170多个国家和地区，与西门子的合作将实现强强联合，更好地为国内外客户提供全球化的优质服务。”

根据协议，西门子将向国机集团所属企业所承接的工程项目及服务项目提供最新的电气化、自动化和数字化解决方案，涵盖自动化、驱动和高、低压电气方面的产品和设备维修维护服务、融资租赁服务等，以及相关的技术支持、产品与应用培训。未来，双方的合作将从机械装备制造向发电、输配电、金融等领域深入拓展，助力国机集团持续引领中国机械工业的发展。

此前，西门子与国机集团就已经在工业机器人和智能制造领域开展深入合作。去年十一月，西门子与国机集团旗下的国机智能科技有限公司签订合作谅解备忘录，将携手建立联合研发中心，在工业机器人关键技术、制造业自动化和数字化研究以及智能工厂等方面建立战略合作关系，共同推进工业机器人合作领域新标准的研究和制定工作，并在数字化领域建立信息共享平台。

出席本次签约仪式的企业还有国机集团二级集团或下属公司中国福马机械集团有限公司、中国第二重型机械集团重型机械股份公司、中国重型机械有限公司、中工国际工程股份有限公司、北京起重运输机械设计研究院、中国机械设备工程股份有限公司、以及中国电力工程有限公司等。

（来源：西门子（中国）有限公司）