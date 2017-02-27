马凯：大力发展智能制造 推进中国制造转型升级

新华社沈阳2月26日电 中共中央政治局委员、国务院副总理马凯近日在辽宁调研时强调，要牢固树立和贯彻落实新发展理念，认真落实《中国制造2025》和《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》，推进制造业数字化、网络化、智能化转型，加快研发、生产、管理、服务等模式变革，打造中国制造竞争新优势。

23日至24日，马凯到沈阳的智能制造企业和科研院所进行调研，并主持召开部分省（市）智能制造座谈会，听取意见建议。他指出，《中国制造2025》发布以来，智能制造发展取得积极进展，推进体系初步形成，创新成果持续涌现，标准体系不断完善，试点示范成效明显，新应用、新模式、新业态快速成长。但与国际先进水平相比还有一定差距，核心技术、产业基础、创新体系、产业生态和人才队伍等方面还存在不少问题，必须下大力气推动解决。

马凯强调，加快发展智能制造，是抢占未来发展制高点、推进供给侧结构性改革、加快制造强国建设的重要举措。各地区、各部门和广大企业，要坚持把智能制造作为中国制造转型升级的主攻方向，坚持企业主体、政府推动，加强统筹协调，完善政策措施，推进试点示范，深化开放合作，持续深入推动。一要深化产学研用协同攻关，加快在数控机床与机器人、增材制造、智能传感与控制、智能检测与装配、智能物流与仓储等五大领域，突破一批关键技术和核心装备。二要强化产业基础支撑，加快研发核心支撑软件，推进工业互联网建设，健全智能制造标准体系。三要围绕智能化生产、网络化协同、个性化定制、制造型服务四大重点，加快培育智能制造新模式，重塑制造业产业链、供应链和价值链。四要聚焦重点领域，选择骨干企业，开展关键技术装备和先进制造工艺集成应用。在传统产业和中小企业实施智能化改造。加快培育形成一批高水平系统解决方案供应商。五要坚持人才为本，完善学科建设，健全培养机制，创新培育模式，加快构建一支多层次、高素质的智能制造人才队伍。六要深化改革开放，将技术创新与体制改革更好结合起来，为推进智能制造创造良好的体制机制和发展环境。

（来源：新华社）