DKE主席及菲尼克斯专家赴仪综所交流智能制造工作

2017年3月10日，德国工业4.0平台组织主要成员、德国电工委员会(DKE)主席、德国菲尼克斯集团公司副总裁兼首席技术官Roland Bent先生，菲尼克斯电气（中国）投资有限公司总裁顾建党先生、副总裁杜品圣博士和杨斌先生、战略与标准化部经理潘学龙先生等一行专家访问机械工业仪器仪表综合技术经济研究所（以下简称仪综所），交流智能制造/工业4.0最新技术与标准化工作，洽谈下一步的合作重点。北京市经济和信息化委员会（以下简称北京市经信委）智能制造与装备处处长汪宏、国家标准化管理委员会（以下简称国标委）国际合作处副处长种栗出席了本次会议。仪综所所长欧阳劲松教授，副所长梅恪教授、王麟琨教授，副总工李玉敏研究员、史学玲教授、王春喜博士，副主任丁露博士、刘丹博士等参加了此次座谈。

欧阳所长首先对DKE主席及菲尼克斯专家的到访表示热烈欢迎，并回顾了仪综所自2014年与DKE签署战略合作协议以来共同推进智能制造/工业4.0、工业信息安全、系统可靠性等方面的相关工作，以及在推动中国工业自动化标准化工作中与菲尼克斯公司长期的友好合作关系，同时介绍了近期国家在智能制造推进工作中的相关政策和措施。随后，丁露博士介绍了仪综所在支撑工信部、科技部、国标委、北京市等部委和与各省市开展智能制造合作所做的重点工作，以及仪综所目前承担的工信部智能制造专项的标准制定和验证平台建设情况。

Roland Bent先生作为德国工业4.0战略主要参与制定专家及DKE主席，详细介绍了德国工业4.0国家战略、实施路线图、工业4.0平台进展情况和DKE下一步重点工作。顾建党总裁介绍了菲尼克斯公司的主要业务，及在中国积极推进中国智能制造建设的企业战略和具体做法。双方均表示愿意就德国工业4.0与中国智能制造相关工作开展进一步合作，实现共赢。

北京市经信委汪宏处长对仪综所与德国DKE和菲尼克斯在智能制造领域开展的合作和取得的成绩表示肯定，介绍了北京市打造智能制造系统和服务创新产业集群与示范区的最新进展，并就智能制造在企业的应用实施和效果评价征求了DKE和菲尼克斯公司专家的意见和建议。

国标委种栗副处长提出，应以中德智能制造/工业4.0标准化工作组为切入点，进一步增进中德双方在ISO/IEC的智能制造国际标准化合作。

会上，仪综所专家与DKE主席还就基于公共数据字典（CDD）的数字化工厂信息模型、在智能制造系统中功能安全和信息安全一体化等问题进行交流。

此次交流有助于仪综所承担的北京市“京津冀联网智能制造示范行动实施方案编制”、“智能制造产业跟踪推进服务”等智能制造相关项目的顺利实施，对深入推进仪综所与DKE、菲尼克斯的长期战略合作伙伴关系，促进中德智能制造国际标准合作都具有重要意义。

（仪综所供稿）