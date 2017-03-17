赛默飞携手产业链上下游打造精准医学良性生态圈

2017年3月14日，北京——赛默飞世尔科技（以下简称：赛默飞）近日携手阜外医院分子诊断中心和安塞斯生物，在北京成功举办2017年首场“精准医学联合培训中心”学术沙龙——产前诊断专场，分享及解读基因芯片在产前诊断领域临床与科研的应用、价值、技术、设备以及诊断难点。这是继2016年6月“精准医学联合培训中心”揭幕以来，赛默飞成功举办的第五期学术沙龙。借由一系列精准医学的研究及培训平台，赛默飞携手产业链上下游，积极推动建设中国精准医学的良性生态圈。

自精准医学被列入“十三五规划”重点发展项目，上下游产业迎来前所未有发展机遇的同时，迅速推广精准医学落地成为新的挑战。“精准医学时代的到来将对打造‘健康中国2030’产生深远影响。”赛默飞中国区总裁江志成先生（GianlucaPettiti）表示，“作为精准医学整体解决方案的世界领导者，赛默飞正在协同中国政府、科研机构、医院以及企业等多方力量，全方位打造精准医学生态圈，推进和提高个体化医疗临床和研究领域的水平。”

截至目前，依托“精准医学联合培训中心”平台，赛默飞已主办五场精准医学沙龙，共计吸引三百余位国内顶尖专家与医疗从业者参与会议，议题除此次的产前诊断，还涉及心血管疾病、遗传性肿瘤、药物基因组、液体活检等多个精准医学应用领域。

赛默飞携手阜外医院分子诊断中心和安塞斯生物举办2017 “精准医学联合培训中心”学术沙龙——产前诊断专场，

阜外医院分子诊断中心主任周洲致开幕词。

赛默飞世尔科技专家代表郗睿介绍基因芯片产前诊断方案。



在中国，赛默飞已经和包括北京阜外医院分子诊断中心、华西医院以及中山大学第一附属医院等多个领域的医疗机构，以及包括博奥晶典、泛生子、诺禾致源、金域检验等基因第三方检测机构开展了大量合作，包括建立精准医学联合研究平台、联合诊断中心和联合培训中心等，助力本土技术开发运用以及人才培养。其依托由生命组学平台、基因测序仪、知识库以及云平台组成的全方位精准医学解决方案，主要服务于包括生物样本库、精准肿瘤、生殖与健康和精准用药等四大领域。

（来源：赛默飞世尔科技）