中德创新合作发展论坛筹备会圆满召开

为落实我国科技部与德国联邦教育和研究部签署的《关于在智能制造（工业4.0）和智能服务领域通过双边科技合作开发和推广创新方案的联合意向声明》及《中德合作行动纲要》，经中德政府协商，拟于6月1日在德国柏林举办中德创新合作发展论坛，全面推进双方在智能制造、电动汽车、中德区域创新与青年创新创业等领域科技合作。

机械工业仪器仪表综合技术经济研究所（以下简称“仪综所”）受科技部委托，作为中方秘书处单位，承担筹建中德智能制造科技创新合作平台，并负责中德创新合作发展论坛和智能制造分论坛的组织工作。为保证论坛的顺利召开，中德双方会议组织部门于2017年3月31日在德国波恩联邦教研部召开了本次筹备会，以确定中德创新合作发展论坛（2017年）会议相关细节、双方分工、工作计划，并详细讨论计划在论坛期间签署的中德智能制造科技创新合作平台协议内容。

中方参会人员包括我国驻德使馆尹军公参、孙国旺一等秘书、仪综所梅恪副所长、李玉敏副总工、标准与检测中心副主任丁露博士。德方参会人员包括联邦教研部关键技术司副司长Herbert Zeisel先生、Helmut BOSSY博士，卡尔斯鲁厄技术大学项目主管Matthias KAUTT 博士、部门主任Matthias GEBAUER博士、部门主任Paul ARMBRUSTER博士。

双方交流了中方领导访德日程信息，讨论了中德创新合作发展论坛及智能制造分论坛的安排、中德政府间合作项目的推进程序及下次部长级会议的时间。随后，丁露博士详细介绍了中德智能制造科技创新合作平台建设方案和任务目标。德方专家充分肯定了平台的重要作用，表示双方应继续积极推进、加强合作。双方还就平台的合作协议内容达成共识，为相关工作的顺利推进奠定了坚实基础。

此外，为了充分调研德国典型制造业企业在工业4.0相关领域应用实践，仪综所专家于3月28日-29日访问德国菲尼克斯电气集团在Blomberg的培训中心、加工和装配生产线，并与其主管工业4.0和标准化的负责专家就菲尼克斯在工业4.0领域的最新进展及我国智能制造战略的实施进行了交流，为推进仪综所正在建设的培训和试验验证中心提供重要参考，也为推进仪综所智能制造专项的相关工作拓展了思路。

（来源：仪综所）