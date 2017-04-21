推荐性国家标准GB/T 33537.1～.3-2017《工业通信网络 现场总线规范类型23：CC-Link IE规范》(三个部分)正式发布

2017年4月19日上午，全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC124)秘书处在北京钓鱼台国宾馆举行了推荐性国家标准GB/T 33537.1～.3-2017《工业通信网络 现场总线规范类型23：CC-Link IE规范》(三个部分)发布暨报告会。会议由SAC/TC124副主任委员、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所欧阳劲松所长主持，国家标准化管理委员会工业二部田昭莹副主任、徐全平处长,CLPA全球事务局长富永毅先生、三菱电机株式会社执行董事兼中国总代表、三菱电机（中国）有限公司董事长兼总经理富泽克行先生，三菱电机名古屋制作所副所长森田英昭先生等领导、CC-Link IE国标起草工作组成员及行业专家出席了此次盛会。

图1 标准发布仪式

工业通信网络是物联网技术领域最活跃的方向之一，是支撑智能制造发展的基础技术。在中国制造业向数字化、网络化、智能化转型的趋势下，CC-Link相关技术在国内得到了越来越广泛地应用。CC-Link IE技术是CC-Link协议家族中一种整合基于以太网技术的网络通信技术，可实现从信息层到应用层的纵向集成，本次发布的标准依据OSI基本参考模型和OSI应用层结构规定了现场总线应用层的服务定义、协议规范和通信行规。通过令牌巡检加以太网通信的模式，支持设备间以及与其他开放式现场网络的交互和互联，在确保实时性的同时，还可利用高速大容量的通信实现现场网络与生产管理控制层网络的无缝融合，为用户搭建了一个低成本、高可靠、高灵活的新一代智能制造信息系统和环境，是用于实现提高工厂生产效率、提升产品质量、节约能源和降低排放的重要使能技术。

图2 发布会现场

图3向标准起草工作组专家颁发纪念证书及奖杯

本次CC-Link IE中国国家标准的发布，进一步完善了CC-Link家族协议的标准体系，为中国制造企业，尤其是汽车、橡胶轮胎、半导体、机械制造等行业领域的用户企业构建了更优化、更快捷的工业网络协议架构，有利于规范和指导广大用户掌握和运用该项先进的通信网络技术，促进我国工业自动化技术的发展，推进我国制造业的转型升级。

（来源：中国自动化学会集成自动化技术专业委员会控制与通信网络CC-Link工作组（CLPA China）

机械工业仪器仪表综合技术经济研究所（ITEI） 技术推广中心）