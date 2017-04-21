ABB收获自动化行业多项大奖

在近日举行的“2017中国自动化产业年会”暨第十二届中国自动化产业世纪行活动中， ABB凭借领先的自动化产品和解决方案荣膺包括“十大用户信赖产品”、“十大年度最具竞争力创新产品”、“十大年度最具价值解决方案”等多项大奖，全面展示了ABB在自动化领域的技术和市场领导地位。

中国自动化产业年会由中国自动化学会主办，是中国自动化产业的年度盛会。大会旨在以“公正、公开、专业”的原则全面展现中国自动化产业的进步与亮点。本届评选活动自2016年12月启动，经过入围推荐、专家评审、网上投票等环节，历时4个月最终选出各大奖项。

ABB本地研发的ACS580MV中压变频器荣获“十大用户信赖产品”。作为ABB全能型变频器系列产品的一员，ACS580MV是ABB进军通用风机、泵类中压传动市场领域的先进产品。凭借诸多内置功能和紧凑设计，它能使各种风机泵类负载满足工艺调速控制，实现节能需求。自问世以来，凭借简化的操作和卓越性能，该系列产品已得到广泛的市场认可，应用于众多大型民生工程和项目中。

2016年推向市场的ABB机器人互联服务在本次评选中摘得“十大年度最具竞争力创新产品”奖。该互联服务可通过ABB单个直观界面MyRobot获得，为客户提供预防性、主动性和及时性的支持，服务项目涵盖机器人的状态检测与诊断、备份管理、远程访问、机器人评估和资产优化五大项，可帮助客户将事故率降低25%，响应速度和问题解决速度提高60%。

针对目前国内煤矿井下运输环节缺乏系统性的设计、构成、运营和管理体系，导致井下运输环节单机自动化程度低、系统关联性差的现状，ABB率先提出并实现以“煤流”为核心控制对象的策略。该系统基于对井下原煤运输、提升，地面原煤运输、洗选等环节所涉及的单体设备的“自动化”和“智能化”，以及全运输环节“系统性”和“整体性”理念的整体考虑，通过完善的数学建模、可靠的软、硬件体系，不仅实现了物理设备的“智能化”、“系统性”，更实现了运营管理的“自适应性”和“系统性”变革。凭借诸多创新亮点，ABB智能煤流系统荣获“最具价值解决方案”奖。

此外，本届自动化产业年会还授予了ABB（中国）有限公司“2016中国自动化领域十大年度企业”，以及ABB中国机器人及运动控制事业部负责人亚文霖（Pauli Järvinen）“2016中国自动化领域年度人物”大奖。自1992年成立第一家在华合资企业以来， ABB始终坚持“在中国，为中国和世界”的发展战略，为客户提供本地化的全价值链服务和解决方案，通过高效可靠的电力和自动化技术，积极参与、支持中国“新常态”下的产业升级转型和可持续发展。由亚文霖所领导的ABB中国机器人及运动控制事业部在过去数年间不断推动研发、制造、销售、工程服务等全方位业务的本地化发展，凭借可靠、创新的产品、技术和解决方案，为客户实现智能制造和产业升级贡献力量。

（来源：ABB）