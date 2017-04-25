西门子新一代Simotics SD电机系列实现数字化

全新设计的 Simotics SD 电机：功率密度更高，结构更紧凑，接线盒更灵活

标配 DataMatrix 码，唯一电机标识，可使用智能设备访问

可连接到MindSphere，实现基于云的数据分析

西门子为其全新一代Simotics SD重载型电机随附数字化包，以应对驱动技术领域的未来发展趋势。基于铸铁外壳的低压电机，全新设计、坚固可靠、结构紧凑、功率密度高。其面向未来的能效设计，将为客户和最终用户带来显著收益。其卓越的耐候性，使其非常适用于含尘、振动或腐蚀性环境工况，可广泛用于石化以及其它过程工业。

Simotics SD电机结构紧凑，节省空间，提供有两种基座规格：315和355。全新设计的电机系列具备优秀的散热性能，效率等级高达IE3、IE4和系统能效等级IES2，同时保持较高的功率密度。新颖、灵活的接线盒设计，使其可简便地适应各种安装位置。该系列电机的出厂时间仅15~20个工作日。

将来，基于全新智能电机解决方案，通过西门子基于云的开放式物联网操作系统 – MindSphere，用户可对电机状态进行简便分析，确定维护方案和时间。根据运行时间和负载情况，电机等驱动部件会受到不同程度的磨损或持续性损耗。当肉眼能看到这些变化时，磨损通常已发生相当长一段时间，并且会导致停机和不定期故障，乃至无法估量的经济损失。

通过西门子智能电机解决方案和MindSphere技术，可随时随地访问相关电机数据，实现透明化操作和控制，从而显著提高生产率、可用性和生产性能，优化运维能力以及服务。

该系列电机标配DataMatrix标识码可实现电机的可读化识别。通过智能设备机读电机识别信息，快速读取电子铭牌等相关电机信息，从而实现简便调试和备件订货。利用“数字化双胞胎”，还可提供诸如2D图纸和3D模型等有价值的辅助工具。

（来源：西门子（中国）有限公司）