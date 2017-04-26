赫优讯荣获沙利文（Frost & Sullivan）2017原动力技术奖

2017年3月14日，伦敦：世界著名市场研究和咨询公司——弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）在2017年伦敦颁奖典礼上授予德国赫优讯（HILSCHER）：全球工业互联网（IoT）技术原动力领导奖。

德国赫优讯董事长赫汉永（Hans-Juergen Hilscher）先生、赫优讯IoT业务发展总经理Armin Puehringer先生参加了此次颁奖仪式，显示了赫优讯高层对工业互联网技术发展的高度重视。

这是一家第三方中立机构对赫优讯未来发展战略和目前工作的肯定。沙利文公司认为：“赫优讯公司为工业自动化提供先进的通讯解决方案，使客户的日常工作更加有效，并且显著提高了生产效率。同时，客户又通过挖掘数据进行分析，对整个企业的运营有了更深的了解。”

一家公司如果能获得沙利文原动力技术领导奖，必须在三个方面做到一流：理解市场需求、培育品牌、与竞争者不同。沙利文资深分析师Sharmila Annaswamy先生认为：“赫优讯公司长年从事工业通讯的研发，这种年复一年的努力，使他们在新的工业互联网（IoT）通讯领域成为数据互联的领导者。”

详细的沙利文评奖报告可以参考网址：http://www.netiot.com/fileadmin/user_upload/netIOT/en/pdf/Hilscher_Award_Write_Up.pdf。

（来源：德国赫优讯自动化系统有限公司）