从工业2.0、3.0到智能制造 —— 第十六届“工业自动化与标准化”研讨会将在京举行

第十六届“工业自动化与标准化”2017研讨会——从工业2.0、3.0到智能制造，将于5月23、24 日在北京中国职工之家饭店举行。本届研讨会以我国制造业“从工业 2.0 、3.0 到智能制造”为主题，邀请来自涉及智能制造核心要素的国际权威技术、标准组织，国际著名制造企业，智能制造重点央企，知名高校科研院所等的资深专家。针对我国制造业转型升级，将就我国智能制造实施战略、智能制造与提质增效、智能制造的核心技术和标准、系统集成解决方案及平台化技术展开研讨。

本届研讨会特邀支撑智能制造的国际权威标准化组织IEC/TC65、DKE、IEEE专家解读相关智能制造信息模型及重要标准，FDT、CLPA、PI、ETG、EPSG、FCG等国际技术组织分享技术路线和观点，并邀请国内外先进制造企业共同分享和体验从自动化、数字化、网络化到智能化的实施技术、经验、产品和平台化方案。本次将会有国内外业界 400 多名代表出席。

欢迎届时参会，与行业专家探讨交流、分享成果。

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（机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 技术推广中心）