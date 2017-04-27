第二期 PROFINET天使创客坊项目正式启动

2017年4月20日，第二期“PROFINET天使创客坊”项目正式启动，本项目仍旧秉承鼓励国内中小企业自助创新、激发高校人才创业，加速推动PROFINET本土化设备研发进程的初衷，向有志于开发基于PROFINET技术的工业产品制造商提供创客经费支持。

自2015年实施该项目以来，第一期“PROFINET天使创客坊”项目获得了国内中小企业的高度重视，取得了不俗的成绩。截止2016年底，近15家企业获得了“天使创客经费”的支持并相继推出PROFINET接口设备，为后续PROFINET接口设备国产化，降低开发成本奠定了良好的基础。

申请条件：

•不限行业 •不限企业规模 •不限产品类型 •不限项目形式

凡经专家团队评审推选的优秀创新项目，即可最高获得10万元的研发及测试认证费用。

什么是PROFINET开发？

将现场设备集成PROFINET通信接口，或是将配有以太网接口的现场设备集成PROFINET通信功能。

“PROFINET天使创客坊”重点支持的设备类型：

基于PROFINET通信的伺服驱动器、变频器、视觉系统、RFID射频识别器等等。

“PROFINET天使创客坊”项目申报流程：

PROFINET天使创客经费支付说明

“凡入围“第二期 PROFINET天使创客坊”项目，必须于2017年12月31日前完成基于PROFINET设备样机的研发，并向PI国际组织授权的PROFINET测试实验室（ITEI PROFINET测试实验室）提交测试认证申请，并通过测试（以测试实验室出具的测试报告为准）。PI-China一次性向该项目完成单位支付相应的研发经费以及设备测试认证费用（最高人民币10万元）。未按照时间要求完成相关工作，将视为自动放弃由PI-China支持的研发经费及设备测试认证费用。”

【友情提示】

凡入围第一期“天使创客坊”入围的企业均以项目申报书填写完整详细、属市场紧缺产品、产品方案新颖、定位准确、技术方案可行、具有较强技术团队能力等优势脱颖而出，望后续申报企业能在以上方面给予充分重视，以便提高入围可能性。

关于申报“PROFINET天使创客坊”的任何问题，欢迎垂询:

PI-China秘书处 010-63405107 pichina@vip.163.com

PROFINET西门子资格中心冯尚科010-64762367